Удары по России — в НГУ сообщили о проблемах с обеспечением у россиян

Удары по Москве. Фото: REUTERS

Российские войска столкнулись с проблемой снабжения из-за украинских ударов на большие расстояния. Операции Сил обороны Украины не дают врагу возможности подвозить боеприпасы, технику и пополнять личный состав.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал начальник пункта управления батальоном беспилотных систем 4-й бригады НГУ "Рубеж" Евгений Оропай ("Скиф") в эфире День.LIVE.

С какими проблемами сталкивается РФ из-за ударов Украины

Оропай рассказал, что российская армия испытывает проблемы с логистикой и снабжением из-за ударов украинских Сил беспилотных систем в глубоком тылу. В то же время на фронте оккупанты продолжают оказывать серьезное давление.

"Колоссальная работа проводится Силами беспилотных систем, которые действуют на глубине более 30 километров, уничтожая логистику врага и не давая ему возможности подвозить боеприпасы, средства и пополнение личного состава", — сказал военный.

В то же время он подтвердил, что российские войска также сталкиваются с дефицитом ресурсов.

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"У врага тоже есть проблемы. Мы это понимаем, постоянно прослушивая их переговоры. Они работают не на полную мощность", — отметил "Скиф".

Вместе с тем он подчеркнул, что главной проблемой для украинских подразделений остается нехватка собственных средств поражения и оборудования.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Россия усиливает защиту Москвы, стягивая туда системы ПВО. В то же время на других направлениях у РФ остается значительно меньше средств защиты.

Так, в результате успешных украинских ударов в главном нефтяном регионе РФ ввели ограничения на топливо. А в Москве временно отменили систему пропусков для бензовозов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива на автозаправочные станции.