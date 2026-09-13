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Главная Новости дня За мной будут охотиться: Гордон объяснил, почему он не на фронте

За мной будут охотиться: Гордон объяснил, почему он не на фронте

Ua ru
13 сентября 2026 22:27
«Меня будут преследовать»: Гордон объяснил, почему не воюет
Дмитрий Гордон. Фото: УНИАН

Телеведущий и журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему не участвует в боевых действиях против России. Он заявил, что ему якобы запрещают идти воевать, поскольку это может создать дополнительную опасность для других военнослужащих.

Об этом Дмитрий Гордон заявил в интервью Маричке Довбенко, передает Новини.LIVE.

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Гордон заявил о возможной угрозе для военных

Украинский журналист рассказал в комментарии, почему он не служит в рядах Вооруженных Сил Украины. Дмитрий Гордон ответил, что его участие в боевых действиях может представлять опасность не только для него самого, но и для других военных.

"Мне не советуют ехать на передовую", — сказал в интервью Дмитрий Гордон.

Гордон объяснил это тем, что из-за его известности российские военные могут сделать его отдельной целью.

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"На меня будут охотиться, а погибнет много людей", — заявил телеведущий.

Новини.LIVE писали, что бывший украинский боксер Евгений Хитров, ставший военнослужащим ВСУ, показал процесс прохождения базовой военной подготовки. 38-летний спортсмен опубликовал видео с одной из тренировок после мобилизации.

Новини.LIVE сообщали, что Алексей Потапенко, известный как "Потап", поделился в интервью с российской журналисткой, что готов служить в рядах Вооруженных Сил Украины, если ему скажут это сделать. Также он рассказал о своих многочисленных поездках за границу после начала полномасштабного вторжения.

ВСУ Дмитрий Гордон шоу-бизнес война в Украине военнослужащие
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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