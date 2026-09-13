На мене полюватимуть: Гордон пояснив, чому не воює

Дмитро Гордон. Фото: УНІАН

Телеведучий та журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому не бере участі у бойових діях проти Росії. Він заявив, що йому нібито забороняють іти воювати, оскільки це може створити додаткову небезпеку для інших військовослужбовців.

Про це Дмитро Гордон заявив у коментарі в інтерв'ю Марічці Довбенко, передає Новини.LIVE.

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Гордон заявив про можливу загрозу для військових

Український журналіст поділився у коментарі, чому він не служить у лавах Збройних Сил України. Дмитро Гордон відповів, що його участь у бойових діях може становити небезпеку не лише для нього самого, а й для інших військових.

"Мені не радять їхати на передову", — сказав в інтерв'ю Дмитро Гордон.

Гордон пояснив це тим, що через його публічність російські військові можуть зробити його окремою ціллю.

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"На мене полюватимуть, а вб'ють багато людей", — заявив телеведучий.

Новини.LIVE писали, що колишній український боксер Євген Хитров, який став військовослужбовцем ЗСУ, показав процес проходження базової військової підготовки. 38-річний спортсмен оприлюднив відео з одного з тренувань після мобілізації.

Новини.LIVE інформували, що Олексій Потапенко, відомий як "Потап", поділився в інтерв'ю з російською журналісткою, що готовий служити в лавах Збройних Сил України, якщо йому скажуть це зробити. Також він розповів про свої численні подорожі за кордоні після початку повномасштабного вторгнення.