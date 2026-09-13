Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На мене будуть полювати: Гордон пояснив, чому не на фронті

На мене будуть полювати: Гордон пояснив, чому не на фронті

Ua ru
13 вересня 2026 22:27
На мене полюватимуть: Гордон пояснив, чому не воює
Дмитро Гордон. Фото: УНІАН

Телеведучий та журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому не бере участі у бойових діях проти Росії. Він заявив, що йому нібито забороняють іти воювати, оскільки це може створити додаткову небезпеку для інших військовослужбовців.

Про це Дмитро Гордон заявив у коментарі в інтерв'ю Марічці Довбенко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Гордон заявив про можливу загрозу для військових

Український журналіст поділився у коментарі, чому він не служить у лавах Збройних Сил України. Дмитро Гордон відповів, що його участь у бойових діях може становити небезпеку не лише для нього самого, а й для інших військових.

"Мені не радять їхати на передову", — сказав в інтерв'ю Дмитро Гордон.

Гордон пояснив це тим, що через його публічність російські військові можуть зробити його окремою ціллю.

Читайте також:

"На мене полюватимуть, а вб'ють багато людей", — заявив телеведучий.

Новини.LIVE писали, що колишній український боксер Євген Хитров, який став військовослужбовцем ЗСУ, показав процес проходження базової військової підготовки. 38-річний спортсмен оприлюднив відео з одного з тренувань після мобілізації.

Новини.LIVE інформували, що Олексій Потапенко, відомий як "Потап", поділився в інтерв'ю з російською журналісткою, що готовий служити в лавах Збройних Сил України, якщо йому скажуть це зробити. Також він розповів про свої численні подорожі за кордоні після початку повномасштабного вторгнення.

ЗСУ Дмитро Гордон шоу-бізнес війна в Україні військовослужбовці
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації