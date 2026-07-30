Взрывы в Виннице, Киеве, Днепре и не только: что известно о массированной атаке РФ

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В ночь на 30 июля россияне в очередной раз проводят массированную атаку на Украину. Враг уже нанес ракетные удары по нескольким городам, продолжается атака дронов, а впереди грозит обстрел крылатыми ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину в ночь на 30 июля

Отметим, что после часа ночи враг начал массированную атаку на Украину. Оккупанты уже несколько раз нанесли удары баллистическими ракетами и продолжают атаку дронами.

В то же время в ближайшее время нельзя исключать обстрел крылатыми ракетами, поскольку россияне, по предварительным данным, подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 и провели пусковые маневры.

Киев

Примерно в 01:08 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу, после чего Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск баллистических ракет в направлении столицы.

В период с 01:10 до 01:15 в городе раздалась серия очень громких взрывов. На данный момент известно, что в столице зафиксировано несколько пожаров.

Днепр и Кривой Рог

Фактически в тот момент, когда враг запускал ракеты по Киеву, военные зафиксировали также запуски баллистических ракет по Днепру и Кривому Рогу.

В обоих городах прогремели взрывы, но официальной информации о последствиях пока нет. Местные группы в соцсетях пишут, что в Кривом Роге ракета попала в жилой район, в результате чего люди оказались под завалами.

Винница

Уже в 01:54 стало известно, что в направлении Киева снова летит баллистическая ракета. Однако позже военные уточнили, что ракета летела в направлении Винницы.

Ряд местных каналов сообщал, что примерно в 01:59 в Виннице раздались взрывы. Причем это якобы произошло до того, как в городе объявили тревогу.

Мониторинговые каналы предполагают, что могли нанести удар ракетами «Циркон».

Сумы

Примерно в 02:07 мощный взрыв был слышен в Сумах. Воздушные силы предупреждали, что на город летит скоростная цель, то есть — баллистическая ракета.

Харьков

Под ударом в 02:15 оказался также и Харьков. Мэр Игорь Терехов в своём Telegram-канале написал, что вражеский дрон поразил промышленную зону в Новобаварском районе.

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