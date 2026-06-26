Выходные в Украине будут жаркими: где возможны дожди и грозы

Женщина идет возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

На выходных в Украине будет преобладать сухая и теплая погода, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Наиболее жарко будет в западных областях, где уже в воскресенье столбики термометров местами поднимутся до +36 градусов. В то же время в ряде регионов возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Карта погоды. Фото: Meteoprog

В субботу ожидается теплая погода, местами дожди

В субботу, 27 июня, на большей части территории Украины осадков не ожидается. Лишь в северных, центральных и восточных областях местами возможны кратковременные дожди с грозами.

На западе страны будет солнечная погода без осадков. Ночью температура составит +14…+19 °С, днем воздух прогреется до +27…+33 °С.

В северных областях днем ожидается +22…+27 °С, в центральных — +23…+28 °С. На юге прогнозируют +26…+31 °С без осадков, а на востоке воздух прогреется до +21…+26 °С.

В воскресенье жара усилится

В воскресенье, 28 июня, влияние антициклона сохранится, а температура продолжит повышаться. Самая сильная жара будет на западе страны, где днем ожидается +31…+36 °С.

В центральных областях воздух прогреется до +27…+32 °С, на юге — до +28…+33 °С. На севере и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако температура также повысится до +26…+31 °С и +23…+28 °С соответственно.

Где ожидать осадков

По прогнозу, в течение выходных существенных осадков в большинстве областей не ожидается. Небольшие кратковременные дожди и грозы возможны преимущественно в северных, центральных и восточных регионах, тогда как запад и юг страны будут оставаться под влиянием антициклона с сухой и солнечной погодой.

Как писали Новини.LIVE, в Европе царит жара. Там столбик термометра достиг +45 градусов. Такая жара может продержаться до начала июля.

Во Франции уже десятки погибших в результате жары. В частности, в раскаленной машине мать обнаружила без сознания своих детей в возрасте 2 и 4 лет.