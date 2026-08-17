ВСУ: Украина закупает свою управляемую авиабомбу для военных

Управляемая авиабомба украинского производства. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности ВСУ полковник Владислав Волошин сообщил, что украинскую управляемую авиабомбу "Выравниватель" после успешного завершения испытаний официально включили в перечень закупок для армии. Параллельно украинские разработчики работают примерно над десятью новыми образцами высокоточного авиационного вооружения.

Об этом Владислав Волошин сообщил "Укринформу", передает Новини.LIVE.

Украинская управляемая авиабомба

"Среднесуточная эффективность применения КАБ противником в 2025 году составляла примерно 180 единиц, а сейчас они уже достигли показателя более 300 единиц в сутки. Соответственно, перед нами стоит задача выровнять ситуацию не только количественно, но и качественно — и даже получить преимущество над противником", — говорит Волошин.

Он рассказал, что украинские модули планирования и коррекции позволяют переоснащать обычные авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Новые технологические решения также позволяют наносить удары по целям противника на оперативной глубине.

Волошин сообщил, что в настоящее время в Украине разрабатывается около десятка перспективных образцов подобного вооружения. По его словам, отечественные разработки значительно дешевле, чем западные.

Воздушные силы ВСУ совершили сотни боевых вылетов для тестирования новых комплектов авиационного вооружения.

"Изделия уже прошли все необходимые испытания, подтвердили свою эффективность и официально закупаются для поставки Вооруженным Силам Украины", — говорит Волошин.

Что известно о "Выравнивателе"

Украинскую управляемую авиабомбу разработала компания DG Industry. "Выравниватель" имеет боевую часть весом 250 кг, предназначенную для поражения целей в глубоком тылу противника. Это оружие стоит почти втрое дешевле американского аналога JDAM.

Дальность полета украинской управляемой авиабомбы составляет от 10 до 130 км.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на экс-министра обороны Михаила Федорова, украинские инженеры за 17 месяцев разработали первую управляемую авиационную бомбу.

А председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщал, что первую украинскую ракету Patriot можно ожидать не раньше 2028 года. По его словам, до конца этого года вряд ли удастся начать серийное производство.