ВСУ нанесли удар по России и Каспийскому морю: Зеленский назвал пораженные объекты

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Карина Приходько Редактор

Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Росії у відповідь на російські атаки. У ніч проти 25 липня українські Сили оборони уразили низку важливих об'єктів у різних регіонах РФ, а також цілі в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

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