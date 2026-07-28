Встреча Зеленского и Трампа может открыть путь к новой военной поддержке Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует убедить его в необходимости дальнейшей военной поддержки Украины. В Киеве рассчитывают, что переговоры помогут получить новую помощь от Вашингтона.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

О чем будут говорить Зеленский и Трамп

По данным издания, ключевыми темами встречи станут ускорение поставок Украине систем противовоздушной обороны Patriot, расширение сотрудничества в производстве вооружения, а также возвращение США к переговорному процессу по прекращению войны. Встреча продлится около 90 минут. Одной из главных целей украинской стороны является убедить Трампа, что дальнейшая поддержка Украины соответствует национальным интересам США.

В Financial Times отмечают, что в последнее время в Вашингтоне появились сигналы об изменении отношения к Украине. По мнению авторов, этому способствовали успешные украинские удары по территории РФ, а также стремительное развитие отечественной дронной отрасли. Издание подчеркивает, что именно эти факторы могут укрепить позиции Украины в ходе переговоров и способствовать принятию решений о дальнейшей военной поддержке со стороны США.

Как рассказал Зеленский в комментарии для Financial Times, Трамп положительно оценил украинские удары дальнобойными беспилотниками по российскому энергетическому сектору, отметив, что Украина "справляется очень хорошо".

"Президент Трамп хочет быть там, где есть успех. Это связано со многими факторами — не только с его личностью, но и с приближением выборов, его статусом, его верой в то, как можно закончить эту войну", — заявил Зеленский.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с однодневным визитом. В программе поездки — почтение памяти сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из самых последовательных сторонников поддержки Украины в Конгрессе США, а также встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает хорошие рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, для эффективной поддержки Украины и обеспечения безопасности важно сохранять единство между Соединенными Штатами и европейскими союзниками.