Все были в плену с 2022 года: Буданов поздравил освобожденных украинцев

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинцев, вернувшихся из российского плена в пятницу, 26 июня. По его словам, это хорошая и очень важная новость.

Об этом Кирилл Буданов написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Обмен пленными 26 июня — подробности от Буданова

Все освобожденные защитники находились в плену с 2022 года.

"Большинство освобожденных — героические защитники Мариуполя и "Азовстали" из различных подразделений Сил обороны страны. Часть — защитники, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях, защищали Киевскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Есть и солдаты, и сержанты, и офицеры", — сообщил Буданов.

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