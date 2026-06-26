Все были в плену с 2022 года: Буданов поздравил освобожденных украинцев
26 июня 2026 15:24
Срочная новость
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинцев, вернувшихся из российского плена в пятницу, 26 июня. По его словам, это хорошая и очень важная новость.
Об этом Кирилл Буданов написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Обмен пленными 26 июня — подробности от Буданова
Все освобожденные защитники находились в плену с 2022 года.
"Большинство освобожденных — героические защитники Мариуполя и "Азовстали" из различных подразделений Сил обороны страны. Часть — защитники, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях, защищали Киевскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Есть и солдаты, и сержанты, и офицеры", — сообщил Буданов.
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