Воздушные силы ВСУ потеряли МиГ-29 в Полтавской области: пилот выжил
27 июня 2026 13:57
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Военно-воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29 во время выполнения боевой задачи в Полтавской области, пилот успел катапультироваться
В ночь на 27 июня Воздушные силы ВСУ потеряли связь с истребителем МиГ-29, который выполнял боевую задачу в Полтавской области.
В Воздушных силах подтвердили потерю самолета. При этом пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.
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