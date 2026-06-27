Воздушные силы ВСУ потеряли МиГ-29 в Полтавской области: пилот выжил

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Военно-воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29 во время выполнения боевой задачи в Полтавской области, пилот успел катапультироваться

В ночь на 27 июня Воздушные силы ВСУ потеряли связь с истребителем МиГ-29, который выполнял боевую задачу в Полтавской области.

В Воздушных силах подтвердили потерю самолета. При этом пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

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