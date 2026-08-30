Неизвестный объект влетел в Молдову со стороны Приднестровья

Дрон. Фото: In Factum

Во время очередной массированной атаки России на Украину 30 августа неизвестный летательный объект нарушил воздушное пространство Молдовы. Объект пролетел через территорию так называемого Приднестровья, после чего вновь вернулся на территорию Украины.

Об этом сообщила служба воздушных операций Национальной армии Молдовы, передает Новини.LIVE.

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Неизвестный объект пересек границу Молдовы

Неизвестную воздушную цель обнаружили в 15:50. Она пересекла государственную границу со стороны Одесской области и вошла в воздушное пространство Молдовы в районе населенных пунктов Лиманское в Одесской области и Днестровск в приднестровском секторе.

Сообщение Службы воздушных операций Национальной армии Молдовы. Фото: скриншот

Через несколько минут объект покинул территорию Молдовы. В 15:59 он вновь пересек границу в обратном направлении на участке Днестровск — Лиманское и вернулся в воздушное пространство Украины.

В службе воздушных операций подчеркнули, что нарушение воздушного пространства было связано с очередной российской атакой на Украину.

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"Несанкционированный пролет через воздушное пространство нашей страны произошел в результате сегодняшних воздушных атак Федеральных кантональных сил России против Украины", — отметили там.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 20 августа два беспилотника нарушили воздушное пространство соседних Молдовы и Румынии. Один из дронов залетел на территорию Молдовы, после чего примерно через шесть минут вернулся в Украину. Другой беспилотник упал на территории Румынии. В результате инцидентов никто не пострадал.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 августа в Болгарии неизвестный беспилотник вошёл в воздушное пространство страны со стороны Румынии и взорвался недалеко от населенного пункта Генерал-Тошево. Инцидент произошел примерно в 100 метрах от румынской границы и примерно в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. В результате взрыва никто не пострадал, повреждений зданий или инфраструктуры также не зафиксировано.