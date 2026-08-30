Невідомий об'єкт залетів у Молдову з боку Придністров'я

Дрон. Фото: In Factum

Під час чергової масованої атаки Росії на Україну 30 серпня невідомий повітряний об'єкт порушив повітряний простір Молдови. Ціль пролетіла через територію так званого Придністров'я, після чого знову повернулася в Україну.

Про це повідомила служба повітряних операцій Національної армії Молдови, передає Новини.LIVE.

Реклама

Невідомий об'єкт перетнув кордон Молдови

Невідому повітряну ціль виявили о 15:50. Вона перетнула державний кордон з боку Одеської області та увійшла в повітряний простір Молдови в районі населених пунктів Лиманське на Одещині та Дністровськ у придністровському секторі.

Повідомлення Служби повітряних операцій Національної армії Молдови. Фото: скриншот

Через кілька хвилин об'єкт залишив територію Молдови. О 15:59 він знову перетнув кордон у зворотному напрямку на ділянці Дністровськ — Лиманське та повернувся до повітряного простору України.

У службі повітряних операцій наголосили, що порушення повітряного простору було пов'язане з черговою російською атакою по Україні.

Читайте також:

"Несанкціонований проліт повітряного простору нашої країни відбувся внаслідок сьогоднішніх повітряних атак Федерації кантональних сил Росії проти України", - зазначили там.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої російської атаки на Україну в ніч проти 20 серпня два безпілотники порушили повітряний простір сусідніх Молдови та Румунії. Один із дронів залетів на територію Молдови, після чого приблизно за шість хвилин повернувся в Україну. Інший безпілотник упав на території Румунії. Унаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 серпня у Болгарії невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Румунії та вибухнув неподалік населеного пункту Генерал Тошево. Інцидент стався приблизно за 100 метрів від румунського кордону та за близько кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджень будівель чи інфраструктури також не зафіксували.