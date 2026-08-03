Восстановление мира и лидерство Украины: в Киеве стартовало Совещание послов – 2026

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Украине началось совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом. Первым мероприятием стало посещение места российских ударов на Лукьяновке в Киеве. Также дипломаты почтили память павших украинских героев на Майдане Независимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в социальной сети X.

Послы на Лукьяновке в Киеве 3 августа 2026 года. Фото: МИД

В Киеве началось Совещание послов – 2026

В понедельник, 3 августа, украинский дипломатический корпус приступил к работе в рамках ежегодного Совещания послов. Мероприятие началось с посещения места российских атак на Лукьяновке в Киеве, где участники увидели последствия вражеских ударов.

После этого дипломаты почтили память украинских защитников, погибших в борьбе за независимость Украины, возложив цветы на Майдане Независимости.

К участию в мероприятии также присоединился почетный гость — вице-премьер-министр, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Андрей Сибига отметил, что для украинских послов важно лично видеть последствия российской агрессии, ведь это помогает им представлять Украину на международной арене и доносить правду о войне до всего мира.

Нынешняя конференция посвящена ключевым приоритетам украинской дипломатии — восстановлению мира и укреплению лидерской роли Украины в мире. В ходе рабочих сессий участники обсудят актуальные вопросы внешней политики и дальнейшие шаги по защите интересов государства на международном уровне.

"Вместе с украинским дипломатическим корпусом мы начали Совещание послов – 2026 с посещения места российских ударов на Лукьяновке и почтения памяти наших павших героев на Майдане Независимости. Нам было приятно, что вместе с нами был почетный гость — вице-премьер-министр, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

В этом году лозунг нашей конференции сосредоточен на главных приоритетах: восстановлении мира и лидерстве Украины. Ожидаем продуктивных и содержательных рабочих сессий", — заявил Андрей Сибига.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Новини.LIVE сообщали, что недавно глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина должна быть активным архитектором геополитических процессов в Европе, а не объектом влияния других государств. По его словам, современный мир определяют те, кто формирует правила, а не только военная сила. Также он подчеркнул, что для сохранения субъектности Украине необходимо усиливать собственное влияние на международной арене.

Новини.LIVE также писали, что в конце июля 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском одним из главных приоритетов стало укрепление противоракетной обороны Украины. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере безопасности, польские инвестиции и поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Особое внимание уделили безопасности украинцев, которые из-за войны находятся в Польше.