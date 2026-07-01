Военнослужащий в СОЧ призвал к расовой вражде: решение суда

Судейский молоток и военнослужащие. Фото иллюстративное: Reuters, Unsplash. Коллаж Новини.LIVE

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Черниговской области военнослужащий совершил СОЧ. Кроме того, он распространял в социальных сетях сообщения, в которых призывал к разжиганию национальной вражды. Ближайшие годы мужчина проведет в тюрьме.

Об этом 26 июня сообщило ГБР, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в ноябре 2022 года фигурант покинул место службы и с тех пор скрывался от правоохранителей. В соцсетях мужчина публиковал видео и посты, в которых призывал к нетерпимости по отношению к представителям других национальностей.

Задержание бойца, совершившего СОЧ и призывавшего к расовой дискриминации. Фото: ГБР

"Заключения экспертов подтвердили, что распространенные материалы содержали признаки разжигания национальной и расовой вражды", — отметили в ГБР.

Нарушителя задержали в декабре 2024 года и поместили под стражу, но вскоре он вышел на свободу под залог и вновь начал скрываться. В конце концов следователи ГБР установили, что военнослужащий находится на территории Киевщины, и повторно его задержали. На этот раз суд поместил подозреваемого под стражу без права внесения залога, а залог, который мужчина вносил ранее, направили на нужды государства.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в государственном измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности (ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины). Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. По состоянию на 13 июня приговор еще можно было обжаловать, подав апелляцию.

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