Ле Пен и Филипп поспорили по поводу помощи Украине

Марин Ле Пен. Фото: Reuters

Кандидаты в президенты Франции — лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен и бывший премьер-министр Эдуар Филипп — вступили в публичную полемику по поводу поддержки Украины. Конфликт начался после заявления вице-президента "Национального объединения" Луи Алио. В эфире телеканала BFMTV он подтвердил, что в случае прихода ультраправых к власти Франция может прекратить помощь Украине.

Об инциденте стало известно из заявлений Марин Ле Пен и Эдуара Филиппа в X, передает Новини.LIVE.

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Что кандидаты заявили о России

"Система здравоохранения, система образования, вся экономика — все на грани истощения, а деньги все равно находят, чтобы и дальше финансировать оружие (...) но кто за все это платит?", — сказал Алио.

Эдуар Филипп, представляющий правоцентристскую партию Horizons и являющийся одним из главных претендентов на выход во второй тур, раскритиковал такую позицию.

"Перекрыть кран» Украине — это служить России... Ослабление Украины, к которому стремится Марин Ле Пен, — это угроза безопасности Европы и Франции. Я сделаю все, чтобы этому предотвратить", — подчеркнул Филипп.

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Пост Эдуара Филиппа. Фото: скриншот

Марин Ле Пен в ответ резко раскритиковала своего оппонента и заявила о необходимости дипломатического урегулирования войны.

"С момента российской агрессии против Украины я призываю Францию срочно созвать крупную конференцию за мир, чтобы способствовать не продолжению кровопролития, а к дипломатическому урегулированию этой ужасной войны, которая, напомню, уже унесла жизни двух миллионов человек – чего вам не удалось ни отстоять, ни добиться", – добавила лидер ультраправых.

Пост Марин Ле Пен. Фото: скриншот

Она также напомнила, что во время пребывания Филиппа на посту премьер-министра российский диктатор Путин посещал Версальский дворец и форт Брегансон.

Филипп в ответ заявил о связях Ле Пен с Россией и обвинил ее в фактической поддержке позиции Кремля.

"С тех пор как Россия вторглась в Украину, все стало ясно: есть диктатор-агрессор и демократия, подвергшаяся агрессии. Ставить их на один уровень — это не дипломатия, это преступная слабость. Вы выступили против поставок оружия Украине и санкций против Москвы. Если бы вас избрали, Украину уже давно бы покинули. Вы можете переписать свои речи о России, но никому не удастся забыть о ваших связях с Россией", — подчеркнул политик.

Пост Эдуара Филиппа. Фото: скриншот

Президентские выборы во Франции должны состояться в два тура в конце апреля и в начале мая 2027 года. На данный момент лидером опросов остается Марин Ле Пен.

Как сообщали Новини.LIVE, Франция предлагает ограничить срок, в течение которого Украина сможет использовать средства ЕС для закупки оружия и комплектующих за пределами Европы. В частности, речь идет об американских ракетах-перехватчиках для Patriot и китайских компонентах для беспилотников.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 августа Владимир Зеленский провел почти двухчасовую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили поставки французского вооружения, укрепление противовоздушной обороны Украины, дипломатические шаги и финансирование обороны.