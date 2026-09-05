Ле Пен і Філіпп посперечалися через допомогу Україні

Марін Ле Пен. Фото: Reuters

Кандидати у президенти Франції — лідерка ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та експрем'єр Едуар Філіпп — вступили у публічну суперечку через підтримку України. Конфлікт розпочався після заяви віцепрезидента "Національного об'єднання" Луї Аліо. В ефірі телеканалу BFMTV він підтвердив, що у разі приходу ультраправих до влади Франція може припинити допомогу Україні.

Про інцидент стало відомо із заяв Марін Ле Пен та Едуара Філіппа в Х, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що кандидати заявили про Росію

"Система охорони здоров'я, система освіти, вся економіка – всі на межі виснаження, а гроші все одно знаходять, щоб і далі фінансувати зброю (...) але хто за все це платить?", – сказав Аліо.

Едуар Філіпп, який представляє правоцентристську партію Horizons та є одним із головних претендентів на вихід у другий тур, розкритикував таку позицію.

"Перекрити кран" Україні – це служити Росії...Ослаблення України, як того прагне Марін Ле Пен, – це загроза безпеці Європи та Франції. Я зроблю все, щоб цьому запобігти", – наголосив Філіпп.

Читайте також:

Пост Едуара Філіппа. Фото: скриншот

Марін Ле Пен у відповідь різко розкритикувала свого опонента та заявила про необхідність дипломатичного врегулювання війни.

"З моменту російської агресії проти України я закликаю Францію терміново скликати велику конференцію за мир, щоб сприяти не продовженню кровопролиття, а дипломатичному врегулюванню цієї жахливої війни, яка, нагадаю, вже забрала життя двох мільйонів людей – чого вам не вдалося ані відстояти, ані домогтися", – додала лідерка ультраправих.

Пост Марін Ле Пен. Фото: скриншот

Вона також нагадала, що під час перебування Філіппа на посаді прем'єр-міністра російський диктатор Путін відвідував Версальський палац та форт Брегансон.

Філіпп у відповідь заявив про зв'язки Ле Пен із Росією та звинуватив її у фактичній підтримці позиції Кремля.

"Відтоді як Росія вторглася в Україну, все стало ясно: є диктатор-агресор і демократія, яка зазнала агресії. Ставити їх на один рівень – це не дипломатія, це злочинна слабкість. Ви виступили проти постачання зброї Україні та санкцій проти Москви. Якби вас обрали, Україну вже давно б покинули. Ви можете переписати свої промови про Росію, але нікому не вдасться забути про ваші зв'язки з Росією", – наголосив політик.

Пост Едуара Філіппа. Фото: скриншот

Президентські вибори у Франції мають відбутися у два тури наприкінці квітня та на початку травня 2027 року. Наразі лідеркою опитувань залишається Марін Ле Пен.

Як повідомляли Новини.LIVE, Франція пропонує обмежити термін, протягом якого Україна зможе використовувати кошти ЄС для закупівлі зброї та комплектуючих за межами Європи. Зокрема, йдеться про американські ракети-перехоплювачі для Patriot та китайські компоненти для безпілотників.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 22 серпня провів майже двогодинну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили постачання французького озброєння, посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні кроки та фінансування оборони.