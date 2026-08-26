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Главная Новости дня Франция хочет ограничить закупки оружия Украиной за счет средств ЕС

Франция хочет ограничить закупки оружия Украиной за счет средств ЕС

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 00:56
Франция хочет ограничить закупки Украины оружия за пределами ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон. Иллюстративное фото: УНИАН

Франция предлагает ограничить срок, в течение которого Украина может расходовать европейские средства на закупку оружия и комплектующих за пределами Европы. Речь идет, в частности, об американских ракетах для систем Patriot и китайских компонентах для беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

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План Франции

В этом году страны ЕС согласовали кредит для Украины на 90 млрд евро, рассчитанный на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро должны пойти на военную помощь, ещё 30 млрд — на экономическую поддержку.

Согласно правилам программы, доля комплектующих или продукции из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны в военных закупках не должна превышать 35% стоимости изделия.

Однако для Украины предусмотрены исключения. Киев может закупать необходимое в других странах, если в Европе нет соответствующего аналога или европейские производители не способны быстро поставить необходимое количество по приемлемой цене. Украина уже получила два таких разрешения. Одно касается китайских комплектующих для дронов, второе — американских ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для противовоздушной обороны.

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Теперь, по информации Euronews, Париж хочет, чтобы такие исключения действовали лишь в течение ограниченного времени. Таким образом Франция стремится к тому, чтобы в перспективе большая часть европейских средств оставалась в оборонной промышленности Европы.

Не все страны ЕС поддерживают такой подход

Однако, как пишет издание, позицию Франции разделяют не все. В июле министры обороны Швеции, Нидерландов, Германии, Дании, Эстонии, Польши, Латвии, Финляндии и Литвы обратились к руководству ЕС с призывом предоставить Украине максимальную свободу в выборе поставщиков. По их мнению, главным должно быть быстрое получение Украиной того оружия, в котором она нуждается на фронте.

В то же время Еврокомиссия проверяет каждую такую закупку. Украина должна предоставить информацию о поставщике, оборудовании, контракте и сроках поставки. Исключение также необходимо подтверждать при каждом новом запросе на финансирование.

По информации Euronews, это означает, что если в Европе появится производитель, способный предложить необходимое Украине вооружение в нужном количестве, по соответствующей цене и в приемлемые сроки, Еврокомиссия сможет отказаться от продления исключения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина получила небольшую партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и ракет AIM. Также подтверждена поставка нескольких комплексов ПВО Crotale и ракет к ним. Точное количество ракет и страну-поставщика президент Владимир Зеленский не назвал.

Также Новини.LIVE писали, на сколько хватит ракет Patriot, которые получила Украина

Франция оружие ВСУ Эммануэль Макрон деньги Европа
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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