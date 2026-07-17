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Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции: что обсудили

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 05:14
Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Турции меры по достижению мира
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: МИД Турции/X

В четверг, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и наградил его орденом "За заслуги" II степени. Во время переговоров стороны обсудили дипломатические шаги по приближению мира и ситуацию на фронте. Также чиновники уделили внимание развитию двусторонних отношений и реализации соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.

Новые возможности для свободной торговли и дипломатия

Владимир Зеленский поблагодарил Турцию и лично Хакана Фидана за усилия по восстановлению мира в регионе. Министр иностранных дел Турции в ответ поделился результатами своих недавних дипломатических контактов на различных уровнях.

Отдельной темой встречи стало развитие экономического сотрудничества между странами. Собеседники ожидают, что ратификация соглашения о свободной торговле поможет существенно увеличить товарооборот между государствами в ближайшее время. В конце встречи украинский президент поблагодарил турецкого гостя за визит и готовность к дальнейшей совместной работе.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на указы главы государства сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июля назначил временных руководителей двух областей. Речь идет о главах Николаевской и Киевской областных администраций. Кадровые изменения произошли после перехода предыдущих руководителей на работу в Кабинет министров.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Зеленского писал о главных задачах нового правительства, которое возглавил Сергей Корецкий. Страну необходимо подготовить к следующей зиме. Кроме того, Кабмин должен укрепить обороноспособность и ускорить выполнение договоренностей с международными партнерами.

Владимир Зеленский Турция встреча
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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