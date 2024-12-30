Зеленский рассказал о визите украинской делегации в Сирию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Сирию. Вместе с ним был также министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети X в понедельник, 30 декабря.

Читайте также:

Украинская делегация в Дамаске

"Украинская делегация провела важные переговоры с сирийской администрацией, лидером Ахмедом Аш-Шараа и министрами. Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии", — заявил Зеленский

По его словам, первые 500 тонн пшеничной муки Украины прибудут в Сирию уже завтра. После этого будут новые поставки и углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах.

Глава государства отметил, что Украина ценит шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии.

"Готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения. Ожидаю от министров Сибиги и Коваля отчета по результатам визита после возвращения в Украину", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот;

Напомним, 30 декабря Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой в Дамаске.

Известно, что министр передал Сирии послание Владимира Зеленского. Украина готова помогать сирийскому народу.