Главная Новости дня Выезд за границу женщин-депутатов — обнародовали постановление

Выезд за границу женщин-депутатов — обнародовали постановление

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 18:36
Выезд за границу женщин-депутатов — что изменится
Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: ВРУ

Кабинет Министров разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, которые работают на общественных началах. В то же время для тех, кто занимает оплачиваемые должности в органах местного самоуправления, ограничения остаются.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Правительственного портала.

Скриншот постановления

Выезд из Украины для части женщин-депутатов — детали постановления

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление № 1054 от 27 августа 2025 года, которое позволяет женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

В то же время запрет не отменяется для тех, кто одновременно является должностными лицами местного самоуправления (например, секретарь совета или староста).

Рекомендации органам местного самоуправления:

  • В течение трех дней после принятия постановления передать в Госпогранслужбу обновленные списки депутаток, имеющих право на выезд (с ФИО, датой рождения, должностью);
  • В случае кадровых изменений — присылать обновленные данные не позднее следующего дня после соответствующего решения.

Премьер Юлия Свириденко объяснила, что ранее женщины-депутаты не могли выехать даже в законный отпуск — что создавало проблемы с волонтерской деятельностью и заставляло некоторых складывать мандат.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выезд мужчин 18-22 лет за границу никак не влияет на обороноспособность Украины.

Напомним, правительство приняло постановление, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу.

Кабинет министров женщины местные депутаты война в Украине выезд за границу
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
