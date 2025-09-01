Відео
Головна Новини дня Виїзд за кордон жінок-депутатів — оприлюднили постанову

Виїзд за кордон жінок-депутатів — оприлюднили постанову

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 18:36
Виїзд за кордон жінок-депутатів — що зміниться
Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: ВРУ

Кабінет Міністрів дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах. Водночас для тих, хто обіймає оплачувані посади в органах місцевого самоврядування, обмеження залишаються.

Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Урядового порталу.

Читайте також:
Виїзд за кордон депутаток
Скриншот постанови

Виїзд з України для частини жінок-депутатів — деталі постанови

Кабінет Міністрів України опублікував постанову № 1054 від 27 серпня 2025 року, яка дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Водночас заборона не скасовується для тих, хто одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування (наприклад, секретар ради або староста).

Рекомендації органам місцевого самоврядування:

  • Упродовж трьох днів після ухвалення постанови передати до Держприкордонслужби оновлені списки депутаток, які мають право на виїзд (з ПІБ, датою народження, посадою);
  • У разі кадрових змін — надсилати оновлені дані не пізніше наступного дня після відповідного рішення.

Прем’єрка Юлія Свириденко пояснила, що раніше жінки-депутатки не могли виїхати навіть у законну відпустку — що створювало проблеми з волонтерською діяльністю та змушувало деяких складати мандат.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що виїзд чоловіків 18-22 років за кордон ніяк не впливає на обороноздатність України.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон.

Кабінет міністрів жінки місцеві депутати війна в Україні виїзд за кордон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
