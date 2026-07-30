Уиткофф и Кушнер приедут в Киев: когда запланирован визит
Спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют визит в Киев. Вероятно, чиновники прибудут в Украину во второй половине августа.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Радио Свобода".
Визит Кушнера и Уиткоффа в Киев
Как сообщил корреспондент Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами визита, Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, посетят Киев во второй половине августа в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине Независимости Украины.
Отметим, что первый визит спецпосланцев президента США в Киев был согласован на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа во вторник.
Как писали Новини.LIVE, 28 июля Зеленский прибыл в Белый дом. Он провел переговоры с Дональдом Трампом в закрытом формате.
В то же время Financial Times сообщала, что встреча Зеленского и Трампа может открыть путь к новой военной поддержке Украины. В последнее время в Вашингтоне появились сигналы об изменении отношения к Украине.
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