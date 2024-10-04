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Вирус Марбург очень похож на Эболу — ВОЗ предупредила о рисках пандемии

4 октября 2024 09:17
Анастасия Постоенко - Редактор
Вирус Марбург 2024 — какие симптомы и как передается
Лабораторное исследование. Фото иллюстративное: Agenzia Nova
Анастасия Постоенко - Редактор

Министерство здравоохранения Руанды подтвердило факт заболеваемости в регионе вирусной болезнью Марбург. По состоянию на 1 октября в Руанде в результате этого недуга уже умерли десять человек. Теперь болезнь добралась до Германии — вирусом заразился студент-медик, который до этого лечил людей в Руанде.

Новини.LIVE расскажет все, что известно о вирусе Марбург и какие угрозы он несет.

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Где и как появился вирус Марбург

В Руанде по состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано 26 случаев инфицирования вирусной болезнью Марбург, из которых более 70% были медицинскими работниками двух учреждений здравоохранения в Кигале. Среди этих случаев были и летальные. Заражение зафиксировали в семи из 30 районов округа.

В настоящее время нет доступного лечения или вакцины от вируса, поэтому в стране ввели жесткий контроль и отслеживание инфицирования и контактов здоровых людей с зараженными.

В ВОЗ заявили, что риски вспышки вируса Марбург высокие на национальном уровне, высокие на региональном и низкие на глобальном уровне.

Кто переносит вирус Марбург и какие симптомы он вызывает

Вирус Марбург может вызвать лихорадки и клинически похож на болезни, вызванные вирусом Эбола. В общем, вирусы Марбург и Эбола принадлежат к семье вирусов Filoviridae (филовирусы. — Ред).

Люди сначала заражаются вирусом Марбург во время тесного контакта с летучими мышами Rousettus, разновидностью фруктовых летучих мышей, которые могут переносить вирус Марбург и часто встречаются в шахтах или пещерах.

Заразиться вирусом Марбург можно через прямой контакт, поврежденную кожу или слизистые оболочки, с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также с поверхностями и материалами. К примеру, через постельное белье, одежду, которые загрязнены этими жидкостями. Церемонии погребения, которые предусматривают прямой контакт с телом умершего, могут способствовать передаче болезни.

Инкубационный период вируса длится от 2 дней до 21 дня. Болезнь проявляет себя очень внезапно — температура тела резко возрастает, возникает сильная головная боль и общее недомогание. Уже на третий день возникает водянистая диарея, боли и спазмы в животе, а также тошнота и рвота.

Серьезные геморрагические проявления могут появиться в течение пяти-семи дней после появления симптомов, а летальные случаи обычно имеют определенную форму кровотечения, часто из нескольких участков.

В летальных случаях смерть чаще всего наступает через восемь-девять дней после появления симптомов, а предшествует ей сильная потеря крови и шок. В настоящее время не существует доступного лечения или вакцины для MVD. Некоторые вакцины-кандидаты находятся только в стадии разработки.

Напомним, недавно мы рассказывали о том,  почему возникает икота и как от нее избавиться. Также недавно в Хмельницком умерла пациентка, которая болела лихорадкой Западного Нила.

болезнь Африка вирус эпидемия вирус Марбург

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