З вокзалу Німеччини евакуювали людей через пасажира, що може бути носієм смертельного вірусу

У Німеччині через підозру на смертельний вірус з Африки евакуювали цілий вокзал
Німецька поліція перегородила дві колії на центральному вокзалі Гамбурга після того, як з'явилися побоювання, що один з пасажирів міг заразитись смертельно небезпечним марбургзьким вірусом. Сотні пасажирів були змушені евакуюватися.
Про це повідомляє Daily Express.
Чим небезпечний марбургський вірус
Вважається, що це один з найнебезпечніших вірусів з Африки, від якого немає затверджених вакцин або методів лікування. Летальність вірусу досягає 88 відсотків.
Повідомляється, що студент, який нещодавно прибув до Франкфурта літаком із Руанди, вступив у контакт із пацієнтом, який пізніше підтвердив, що він інфікований вірусом Марбург.
Пасажира та його дівчину доставили до університетської лікарні Еппендорф (Великобританія) у спеціалізованій інфекційній машині швидкої допомоги. Ця лікарня відома своїм досвідом у лікуванні тропічних хвороб.
Зараз федеральна поліція Німеччини збирає дані від усіх мандрівників і визначає, чи контактував хтось із двома потенційно інфікованими особами.
Влада з усіх сил намагається оцінити, чи міг вірус поширитися за короткий проміжок часу поїздки.
Раніше ми повідомляли, що в Індії виникла загроза поширення смертельного вірусу — від нього немає ліків чи вакцини.
Також стало відомо, що новий штамп мавпячої віспи поширився за межі Африки.
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