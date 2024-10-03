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У Німеччині через підозру на смертельний вірус з Африки евакуювали цілий вокзал

3 жовтня 2024 05:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
З вокзалу Німеччини евакуювали людей через пасажира, що може бути носієм смертельного вірусу
Вчений у лабораторії. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Німецька поліція перегородила дві колії на центральному вокзалі Гамбурга після того, як з'явилися побоювання, що один з пасажирів міг заразитись смертельно небезпечним марбургзьким вірусом. Сотні пасажирів були змушені евакуюватися.  

Про це повідомляє Daily Express.

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Вважається, що це один з найнебезпечніших вірусів з Африки, від якого немає затверджених вакцин або методів лікування. Летальність вірусу досягає 88 відсотків.

Повідомляється, що студент, який нещодавно прибув до Франкфурта літаком із Руанди, вступив у контакт із пацієнтом, який пізніше підтвердив, що він інфікований вірусом Марбург.

Пасажира та його дівчину доставили до університетської лікарні Еппендорф (Великобританія) у спеціалізованій інфекційній машині швидкої допомоги. Ця лікарня відома своїм досвідом у лікуванні тропічних хвороб.

Зараз федеральна поліція Німеччини збирає дані від усіх мандрівників і визначає, чи контактував хтось із двома потенційно інфікованими особами.

Влада з усіх сил намагається оцінити, чи міг вірус поширитися за короткий проміжок часу поїздки.

Раніше ми повідомляли, що в Індії виникла загроза поширення смертельного вірусу — від нього немає ліків чи вакцини.

Також стало відомо, що новий штамп мавпячої віспи поширився за межі Африки.

Німеччина Великобританія вакцини Африка ліки вірус

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