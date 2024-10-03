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В Германии из-за подозрения на смертельный вирус из Африки эвакуировали целый вокзал

3 октября 2024 05:39
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
С вокзала Германии эвакуировали людей из-за пассажира, который может быть носителем смертельного вируса
Ученый в лаборатории. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Немецкая полиция перегородила два пути на центральном вокзале Гамбурга после того, как появились опасения, что один из пассажиров мог заразиться смертельно опасным марбургским вирусом. Сотни пассажиров были вынуждены эвакуироваться.

Об этом сообщает Daily Express.

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Чем опасен марбургский вирус

Считается, что это один из опаснейших вирусов из Африки, от которого нет утвержденных вакцин или методов лечения. Летальность вируса достигает 88 процентов.

Сообщается, что недавно прибывший во Франкфурт самолетом из Руанды студент вступил в контакт с пациентом, который позже подтвердил, что он инфицирован вирусом Марбург.

Пассажир и его девушка были доставлены в университетскую больницу Эппендорф (Великобритания) в специализированной инфекционной машине скорой помощи. Эта больница известна своим опытом в лечении тропических заболеваний.

Сейчас федеральная полиция Германии собирает данные о всех путешественников и определяет, контактировал ли кто-нибудь с двумя потенциально инфицированными лицами.

Власти изо всех сил пытаются оценить, мог ли вирус распространиться в короткий промежуток времени поездки.

Ранее мы сообщали, что в Индии возникла угроза распространения смертельного вируса – от него нет лекарства или вакцины.

Также стало известно, что новый штамп обезьяньей оспы распространился за пределы Африки.

Германия Великобритания вакцины Африка лекарства вирус

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