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Редкий героизм — как украинские энергетики работают на войне

31 декабря 2024 12:03
Анастасия Постоенко - Редактор
Работа украинских энергетиков во время войны получила международное признание
Энергетики чинят поврежденный объект Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские энергетики ни на миг не прекращают работу. Они восстанавливают поврежденные россиянами объекты энергосистемы и нередко подвергают себя смертельной опасности во время выполнения задач.

Об этом рассказала директор по управлению персоналом Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Людмила Еропкина в интервью "Факты".

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Работа энергетиков часто остается незаметной для общественности из-за ограничений безопасности. Однако вклад в поддержку энергетической стабильности страны невозможно переоценить.

Один из примеров — ремонт высоковольтных линий питания Запорожской АЭС, расположенной на временно оккупированной территории. Работники вынуждены работать под постоянным гулом канонады и рисковать жизнью на высоте более 37 метров в бронежилетах и с тяжелым оборудованием.

Даже в мирные времена такие задачи сложны, но во время войны их опасность возрастает в разы. Людмила Еропкина рассказала, что недавно во время ремонтных работ на подстанции, подвергшейся двум ракетным обстрелам за 10 дней, один из работников получил ранения во время артиллерийских обстрелов. Несмотря на все трудности, команде удалось спасти его жизнь.

"В конце ноября одна наша подстанция подверглась двум ракетным обстрелам за десять дней. Суммарно по ней попали десять ракет. Было разрушено здание главного щита управления, сгорели два автотрансформатора и частично релейные залы, повреждена значительная часть оборудования. Позже начальник линейного участка рассказал о том, что, когда они установили автовышку и уже должны были приступать к ремонту провода, услышали работу РСЗО. Через несколько секунд возле них уже разрывались снаряды. Спрятаться или пересидеть обстрел негде, ведь вокруг только поле", — рассказала Людмила Еропкина. 

Энергетики погибают при выполнении работ

С начала полномасштабного вторжения погибли 13 энергетиков. Их память ежегодно чествуют 11 сентября, в годовщину первого ракетного обстрела подстанций.

Работа украинских энергетиков получила международное признание

Работа украинских энергетиков получила признание не только в Украине, но и на международной арене. Компания "Укрэнерго" получила престижную премию Edison Emergency Recovery Award, которую называют "энергетическим Оскаром", за усилия по восстановлению инфраструктуры в условиях войны.

"В июне этого года наша компания стала победителем премии Edison Emergency Recovery Award от Edison Electric Institute — одной из крупнейших электроэнергетических ассоциаций мира. Эта награда присуждается за исключительные усилия по быстрому и эффективному восстановлению работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Это еще один ответ на ваш вопрос о качестве работы. Это действительно то, чего пока не делает никто в мире. И пусть такой опыт не коснется больше ни одной страны", — заявила Людмила Еропкина.

Напомним, ранее эксперт по энергетике спрогнозировал, как долго могут продолжаться отключения света в Украине в случае сильных морозов зимой.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго война в Украине энергетика

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