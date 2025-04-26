Изменения в учебном процессе — детали от Минобразования

Заместитель министра образования Михаил Винницкий и Галина Остаповец

Сколько аспирантов отчислят уже в июне 2025 года и какие изменения в отсрочках будут ждать студентов — в интервью Новини.LIVE рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Какие главные образовательные изменения ждут студентов вузов? Например, аспирантов

— Согласно закону, аспиранты дневной формы получают отсрочку (от мобилизации. — Ред). Однако речь именно о тех, кто хочет делать инновации и писать диссертации. Но если мы как государство считаем, что нам нужно качественно воспроизводить научную и образовательную сферы, мы должны инвестировать в это.

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К сожалению, контрактная аспирантура, которая существовала до прошлого года, чаще всего не предусматривала качественной подготовки. Речь же о зрелых людях. Ведь поступление в аспирантуру — это 24-25 лет. Такие люди преимущественно уже не живут с родителями и имеют свои семьи.

Это означает, что такой человек должен работать по 8 часов в день, а по вечерам и выходным готовить диссертацию. На самом деле это точно не о качественной подготовке. А бюджетная форма подготовки в аспирантуре — это о качестве. К тому же сейчас это совпало с проблемой, где аспирантура во многих случаях использовалась не по назначению.

Мы видели огромный всплеск желающих поступать в аспирантуру и поступающие 2022-2023 годов будут постепенно отчисляться. Но речь о тех, кто не является успешным.

Николай Томенко заявлял о 3 тысячах аспирантов, которые будут отчислены. Это корректные данные?

— Это мои цифры. И да, эти 3 тысячи аспирантов, поступивших в 2023 году, отчислены в результате проверок. Кроме того, мы будем видеть большое количество отчислений из-за невыполнения учебных или индивидуальных планов по результатам июньской сессии. Постановление Кабмина позволило сделать нам интенсификацию этих проверок.

Михаил Винницкий. Фото: Медиацентр

Однако наша цель — не отчислить. Речь не идет об охоте на ведьм. Потому что если аспирант осуществляет свою научную работу, пишет статьи, проводит исследования, ходит на лекции, может сдать все экзамены — то пожалуйста. Для этого и существует аспирантура. Наша цель выделить тех, кто использует аспирантуру не по назначению.

К сожалению, наши наблюдения показывают, что большое количество поступающих 2022-2023 годов не дойдут до защиты.

Проектом закона №13193 часть студентов могут лишить отсрочки. О чем речь?

— Готовятся изменения в Закон о мобилизации, которые будут менять правила отсрочки именно для студентов. Ведь у нас есть интересный феномен, когда человеку 30-35 лет, а свой диплом об образовании он получил во времена, когда не было общего реестра дипломов, довольно часто он может сказать, что потерял его. И вдруг поступить в профессионально-техническое образование без экзаменов. Таких людей оказалось достаточно много.

Поэтому ВР будет рассматривать изменения в Закон о мобилизации. В частности, о том, что лицо, которому больше 25 лет и которое поступает на профессионально-техническое образование или в профессиональное высшее образование, не будет иметь отсрочки от мобилизации. Но этот вопрос еще будут рассматривать в ВР.

И еще одна дискуссионная тема о том, что начальные классы могут отделить от средней и старшей школы. Не является ли это проблемой для крупных городов?

— Как раз для крупных городов это не проблема. У нас есть концепция гимназии, где есть младшая школа вместе со старшей. Далее у нас есть старшая школа, имею в виду эту большую реформу, которая продолжается. Это 10-11 и уже скоро будет и 12 класс, которые будут учиться в том числе и в академических лицеях.

Школьники младшей школы. Фото: Google.com

Я вам скажу скорее как отец, а не как человек, который является должностным лицом министерства. У нас с женой четверо детей, и я считаю это большой проблемой, когда наша самая маленькая в первом или втором классе находилась в туалете с десятиклассниками, которые курили. Это неправильно.

Когда мы говорим о старшей школе, 10-11 классе, это уже подростки, они почти взрослые. И когда они в одном помещении с первоклассниками, я как отец считаю, что это неправильно.

В мире эти вещи являются преимущественно разделенными.

И для городов это значительно меньшая проблема, потому что у нас будет сеть академических лицеев, начальных и средних школ. Это больше создает проблему для меньших райцентров и сел, потому что там физически мало детей.

Но сейчас в каждой области идет интенсивная работа по определению необходимой нам сети. Очевидно, что изменения будут. Но я бы не советовал держаться на таком советском рудименте, как вот школа с 1-го по 11-12 класс в одном здании. Это точно не способствует ни воспитанию молодых людей, ни гигиеническим правилам их развития.

Не будет ли создавать это проблемы для Киева, где школ не хватает?

— Например, на Подоле 5 школ и детей мало. Это очень зависит от района. Ну и география самого Киева потребует определенного передвижения. Но это вопрос скорее к местной власти, чем к Минобразованию.