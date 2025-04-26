Зміни у навчальному процесі - деталі від Міносвіти

Заступник міністра освіти Михайло Винницький та Галина Остаповець

Скільки аспірантів відрахують вже у червні 2025 року і які зміни у відстрочках чекатимуть на студентів — в інтервʼю Новини.LIVE розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Які головні освітні зміни чекають на студентів внз? Наприклад, аспірантів.

— Відповідно до закону, аспіранти денної форми отримують відстрочку (від мобілізації. - ред). Проте мова саме про тих, хто хоче робити інновації та писати дисертації. Але якщо ми як держава вважаємо, що нам потрібно якісно відтворювати наукову та освітню сфери, то маємо інвестувати в це.

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На жаль, контрактна аспірантура, яка існувала до минулого року, найчастіше не передбачала якісної підготовки. Мова ж про зрілих людей. Адже вступ в аспірантуру це 24-25 років. Такі люди переважно вже не живуть з батьками і мають свої окремі сімʼї.

Це означає, що така особа має працювати по 8 годин на день, а по вечорах та вихідних готувати дисертацію. Насправді, це точно не про якісну підготовку. А бюджетна форма підготовки в аспірантурі — це про якість. До того ж наразі це збіглося із проблемою, де аспірантура у багатьох випадках використовувалася не за призначенням.

Ми бачили величезний сплеск бажаючих вступати в аспірантуру і вступники 2022-2023 років будуть поступово відраховуються. Але мова про тих, хто не є успішним.

Микола Томенко заявляв про 3 тисячі аспірантів, які будуть відраховані. Це коректні дані?

— Це мої цифри. І так, цих 3 тисячі аспірантів, які вступили у 2023 році, відраховані в результаті перевірок. Окрім того ми будемо бачити велику кількість відрахувань через невиконання навчальних або індивідуальних планів за результатами червневої сесії. Постанова Кабміну дозволила зробити нам інтенсифікацію цих перевірок.

Михайло Винницький. Фото: Медіацентр

Проте наша ціль — не відрахувати. Мова не йде про полювання на відьом. Бо якщо аспірант здійснює свою наукову роботу, пише статті, проводить дослідження, ходить на лекції, може здати всі іспити, — то будь ласка. Для цього й існує аспірантура. Наша ціль виділити тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням.

На жаль, наші спостереження показують, що велика кількість вступників 2022-2023 років не дійдуть до захисту.

Проєкт закону №13193 частину студентів можуть позбавити відстрочки. Про що мова?

— Готуються зміни до Закону про мобілізацію, які будуть змінювати правила відстрочки саме для студентів. Адже у нас є цікавий феномен, коли особі 30-35 років, а свій диплом про освіту вона отримала у часи, коли не було загального реєстру дипломів, досить часто вона може сказати, що загубив його. І раптом вступити у професійно-технічну освіту без іспитів. Таких людей виявилося достатньо багато.

Тому ВР буде розглядатися зміни до Закону про мобілізацію. Зокрема, про те, що особа, якій більше 25 років і яка вступає на професійно-технічну освіту або у фахову перевищу освіту, не матиме відстрочки від мобілізації. Але це питання ще розглядатимуть у ВР.

І ще одна дискусійна тема про те, що початкові класи можуть відокремити від середньої та старшої школи. Чи не є це проблемою для великих міст?

— Якраз для великих міст це не проблема. Ми маємо концепцію гімназії, де є молодша школа разом із старшою. Далі у нас є старша школа, маю на увазі цю велику реформу, яка продовжується. Це 10-11 і вже незабаром буде й 12 клас, які будуть вчитися у тому числі й в академічних ліцеях.

Школярі молодшої школи. Фото: Google.com

Я вам скажу швидше як батько, а не як людина, яка є посадовою особою міністерства. У нас із дружиною четверо дітей і я вважаю це великою проблемою, коли наша найменша у першому чи другому класі перебувала у вбиральні із десятикласниками, які палили. Це не правильно.

Коли ми говоримо про старшу школу 10-11 клас, це вже підлітки, вони майже дорослі. І коли вони є в одному приміщенні із першокласниками, я як батько, вважаю, що це не правильно.

У світі ці речі є переважно розділеними.

І для міст це значно менша проблема, бо ми матимемо мережу академічних ліцеїв, початкових та середніх шкіл. Це більше створює проблему для менших райцентрів і сіл, бо там фізично мало дітей.

Але зараз у кожній області йде інтенсивна робота по окресленню необхідної нам мережі. Очевидно, що зміни будуть. Але я би не радив триматися на такий радянський рудимент, як от школа з 1 по 11-12 клас в одній будівлі. Це точно не сприяє ні вихованню молодих людей, ні гігієнічним правилам їхнього розвитку.

Чи не буде створювати це проблеми для Києва, де шкіл не вистачає?

— Наприклад, на Подолі 5 шкіл і дітей замало. Це дуже залежить від району. Ну і географія самого Києва потребуватиме певного пересування. Але це питання швидше до місцевої влади, аніж до Міносвіти.