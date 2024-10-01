Графики отключения света в Украине 2 октября

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В среду, 2 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 2 октября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"По возможности просим максимально перенести потребление на период активной работы СЭС. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00", - призвали украинцев в Укрэнерго.

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, Александр Харченко также рассказал, что будет в Украине со светом , если кафиры нанесут массированный удар по украинским АЭС.

Ранее о подготовке России к ударам по трем АЭС Украины сообщал Президент Украины Владимир Зеленский.