Взрывы в Ивано-Франковске 11 марта — в Укрзализныце дали комментарий

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Twitter/MattiMaasikas

Вечером 11 марта в Ивано-Франковске прогремели взрывы. В сети информировали о том, что это произошло на вокзале, однако такие сообщения не соответствуют действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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"Взрывы в Ивано-Франковске, о которых пишут телеграм-каналы, произошли за пределами вокзала. На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по графику", — отметили в Укрзализныце.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Ивано-Франковске прогремел 11 марта около семи часов вечера. На месте работают спасатели и полиция.

В Нацполиции прокомментировали инцидент, случившийся в Ивано-Франковске. Отметили, что известно о трех пострадавших в результате взрыва.