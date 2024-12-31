Над чем смеялись украинцы — лучшие мемы войны 2024 года

Мемы 2024. Фото: из открытых источников

Год подходит к концу и юмор — точно не то, как украинцы опишут свою жизнь последние 12 месяцев. Однако подводить итоги года можно по-разному. И рядом со страхом и болью от войны психика украинцев вывозила эту жизнь с помощью шуток. Чтобы не плакать, я смеялась, как писала классик.

Мемы, созданные украинцами в 2024 году на фоне исторических событий — в подборке Новини.LIVE.

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Новый 2024 год "отпраздновали", в блэкаутах украинцы продолжали свою борьбу, и январь принес шокирующее кадровое известие — Валерия Залужного увольняют с должности главнокомандующего ВСУ. Шок пережили, решение обсудили со всех экранов, а вот соцсети разразились мемами.

Мем о слухах об увольнении Залужного. Фото: из открытых источников

Шутка об увольнении Залужного. Фото: из открытых источников

Как в сети реагировали на увольнение Залужного. Фото: из открытых источников

Необычными, но довольно смешными оказались ситуации, в которые попадали публичные люди. К примеру, как закурил в прямом эфире Дмитрий Кулеба, или ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир раскритиковала свой внешний вид.

Николай Кулеба закурил в прямом эфире. Фото: из открытых источников

Мем об одежде ведущей 1+1. Фото: из открытых источников

Мемы 2024 года. Фото: из открытых источников

Отдельно следует выделить и шутки в суде, ведь в этом году под следствие попал не один украинский политик. Когда впервые судили Николая Тищенко, сеть взорвалась мемами о высказывании "караван лает, а собака идет".

Тищенко о караване. Фото: из открытых источников

Мемное изречение Тищенко на суде о караване и собаке. Фото: из открытых источников

Еще одно судебное дело, которое не обошлось без внимания со стороны народа — обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. То, с какой легкостью ее муж прощался с миллионами, лежа на кровати, — самая яркая мемная история года.

Шутки о деньгах главы МСЭК. Фото: из открытых источников

Мем о муже Татьяне Крупы. Фото: из открытых источников

Взятки Татьяны Крупы. Фото: из открытых источников

Выборы в Америке стали едва ли не главным событием осени 2024 года. И хотя выбор делали американцы, наблюдал за этим весь мир, и Украина в частности, ведь США играют огромную роль в ходе войны. Поэтому без внимания не остался ни Трамп, ни Байден, ни Харрис.

Шутка о победе Трампа на выборах. Фото: из открытых источников

Как украинцы реагировали на победу Трампа. Фото: из открытых источников

Реакция соцсетей на победу Трампа на выборах в США. Фото: из открытых источников

Смеялись в 2024 году даже над деньгами. ''Вовина тысяча'' стала объектом обсуждения, недовольства и, конечно, шуток.

Вовина тысяча. Фото: соцсети

Шутка про тысячу Зеленского. Фото: соцсети

Не обошли украинцы вниманием и бой Усика с Фьюри. Сетью ширились мемы и о внешнем виде украинского спортсмена и о поражении его конкурента.

Юмор о поединке Усика и Фьюри. Фото: соцсети

Мем о победе Усика. Фото: соцсети

И к концу года удивил людей журналист Дмитрий Гордон. Он прогнозировал окончание войны 30 декабря. Этого не произошло, но такое заявление превратилось в мем.

Гордон спрогнозировал конец войны. Фото: соцсети

Шутки о Гордоне. Фото: соцсети

Окончание войны 30 декабря. Фото: соцсети

Ранее Новини.LIVE собрало мемы, которые создали как реакцию на дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Самый смешной из них — о пожирании кошек, который стал песней.