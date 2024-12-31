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Вы и забыли, над чем смеялись — самые яркие мемы 2024 года

31 декабря 2024 22:00
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Над чем смеялись украинцы — лучшие мемы войны 2024 года
Мемы 2024. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Год подходит к концу и юмор — точно не то, как украинцы опишут свою жизнь последние 12 месяцев. Однако подводить итоги года можно по-разному. И рядом со страхом и болью от войны психика украинцев вывозила эту жизнь с помощью шуток. Чтобы не плакать, я смеялась, как писала классик.

Мемы, созданные украинцами в 2024 году на фоне исторических событий — в подборке Новини.LIVE.

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Новый 2024 год "отпраздновали", в блэкаутах украинцы продолжали свою борьбу, и январь принес шокирующее кадровое известие — Валерия Залужного увольняют с должности главнокомандующего ВСУ. Шок пережили, решение обсудили со всех экранов, а вот соцсети разразились мемами.

мем прор освобождение Залужного
Мем о слухах об увольнении Залужного. Фото: из открытых источников
мем об уходе Залужного
Шутка об увольнении Залужного. Фото: из открытых источников
мем об уходе Залужного
Как в сети реагировали на увольнение Залужного. Фото: из открытых источников

Необычными, но довольно смешными оказались ситуации, в которые попадали публичные люди. К примеру, как закурил в прямом эфире Дмитрий Кулеба, или ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир раскритиковала свой внешний вид.

Дмитрий Кулеба
Николай Кулеба закурил в прямом эфире. Фото: из открытых источников
ведущая завтрака
Мем об одежде ведущей 1+1. Фото: из открытых источников
мемы
Мемы 2024 года. Фото: из открытых источников

Отдельно следует выделить и шутки в суде, ведь в этом году под следствие попал не один украинский политик. Когда впервые судили Николая Тищенко, сеть взорвалась мемами о высказывании "караван лает, а собака идет".

Николай Тищенко
Тищенко о караване. Фото: из открытых источников
Николай Тищенко
Мемное изречение Тищенко на суде о караване и собаке. Фото: из открытых источников

Еще одно судебное дело, которое не обошлось без внимания со стороны народа — обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. То, с какой легкостью ее муж прощался с миллионами, лежа на кровати, — самая яркая мемная история года.

Обыски в Татьяны Крупы
Шутки о деньгах главы МСЭК. Фото: из открытых источников
Обыски в Татьяны Крупы
Мем о муже Татьяне Крупы. Фото: из открытых источников
Обыски в Татьяны Крупы
Взятки Татьяны Крупы. Фото: из открытых источников

Выборы в Америке стали едва ли не главным событием осени 2024 года. И хотя выбор делали американцы, наблюдал за этим весь мир, и Украина в частности, ведь США играют огромную роль в ходе войны. Поэтому без внимания не остался ни Трамп, ни Байден, ни Харрис.

мем о Трампе
Шутка о победе Трампа на выборах. Фото: из открытых источников
мем о Трампе
Как украинцы реагировали на победу Трампа. Фото: из открытых источников
мем о Трампе
Реакция соцсетей на победу Трампа на выборах в США. Фото: из открытых источников

Смеялись в 2024 году даже над деньгами. ''Вовина тысяча'' стала объектом обсуждения, недовольства и, конечно, шуток.

Вовина тисяча
Вовина тысяча. Фото: соцсети
Вовина тисяча
Шутка про тысячу Зеленского. Фото: соцсети

Не обошли украинцы вниманием и бой Усика с Фьюри. Сетью ширились мемы и о внешнем виде украинского спортсмена и о поражении его конкурента.

бій Усика
Юмор о поединке Усика и Фьюри. Фото: соцсети
бій Усика
Мем о победе Усика. Фото: соцсети

И к концу года удивил людей журналист Дмитрий Гордон. Он прогнозировал окончание войны 30 декабря. Этого не произошло, но такое заявление превратилось в мем.

Гордон заявив, що скоро в Україні закінчиться війна
Гордон спрогнозировал конец войны. Фото: соцсети
Дмитро Гордон
Шутки о Гордоне. Фото: соцсети
Дмитро Гордон меми
Окончание войны 30 декабря. Фото: соцсети

Ранее Новини.LIVE собрало мемы, которые создали как реакцию на дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Самый смешной из них — о пожирании кошек, который стал песней.

украинцы мемы Валерий Залужный шутки выборы в США 2024

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