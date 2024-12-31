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Ви й забули, з чого сміялися — найяскравіші меми 2024 року

31 грудня 2024 22:00
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
З чого сміялися українці — найкращі меми війни 2024 року
Меми 2024. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Рік добігає кінця, і гумор — точно не те, як українці опишуть своє життя останні 12 місяців. Однак підбивати підсумки року можна по-різному. І поруч зі страхом та болем від війни психіка українців вивозила це життя за допомогою жартів. Щоб не плакати, я сміялась, як писала класик. 

Меми, які створили українці в 2024 році на фоні історичних подій — в підбірці Новини.LIVE. 

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Новий 2024 рік "відсвяткували", в блекаутах українці продовжували свою боротьбу, і січень приніс шокуючу кадрову звістку — Валерія Залужного звільняють з посади головнокомандувача ЗСУ. Шок пережили, рішення обговорили з усіх екранів, а от соцмережі вибухнули мемами. 

мем прор звільнення Залужного
Мем про чутки щодо звільнення Залужного.
Фото: з відкритих джерел
мем про звільнення Залужного
Жарт про звільнення Залужного.
Фото: з відкритих джерел
мем про звільнення Залужного
Як в мережі реагували на звільнення Залужного. Фото: з відкритих джерел

Незвичними, але досить смішними, виявилися ситуації, в які потрапляли публічні люди. Наприклад, як закурив у прямому етері Дмитро Кулеба, або ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір розкритикувала свій зовнішній вигляд.

Дмитро Кулеба
Микола Кулеба закурив у прямому етері. 
Фото: з відкритих джерел
ведуча сніданку
Мем про одяг ведучої 1+1. Фото: з відкритих джерел
меми
Меми 2024 року. Фото: з відкритих джерел

Окремо варто виділити і жарти в суді, адже цьогоріч під слідство потрапив не один український політик. Коли вперше судили Миколу Тищенка, мережа вибухнула мемами про "караван лає, а собака йде". 

Микола Тищенко
Тищенко про караван. Фото: з відкритих джерел
Микола Тищенко
Мемний вислів Тищенка на суді про караван і собаку. Фото: з відкритих джерел

Ще одна судова справа, яка не обійшлася без уваги зі сторони народу — обшуки в голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Те, з якою легкістю її чоловік прощався з мільйонами, лежачи на ліжку, — чи не найяскравіша мемна історія року. 

Обшуки в Тетяни Крупи
Жарти про гроші голови МСЕК. 
Фото: з відкритих джерел
Обшуки в Тетяни Крупи
Мем про чоловіка Тетяни Крупи. 
Фото: з відкритих джерел
Обшуки в Тетяни Крупи
Хабарі Тетяни Крупи. Фото: з відкритих джерел

Вибори в  Америці стали чи не головною подією осені 2024. І хоч вибір робили американці, спостерігав за цим увесь світ, і Україна зокрема, адже США відіграють величезну роль в ході війни. Тому без мемної уваги не залишився ні Трамп, ні Байден, ні Гарріс. 

мем про Трампа
Жарт щодо перемоги Трампа на виборах. 
Фото: з відкритих джерел
мем про Трампа
Як українці реагували на перемогу Трампа. 
Фото: з відкритих джерел
мем про Трампа
Реакція соцмереж на перемогу Трампа на виборах у США. Фото: з відкритих джерел

Сміялися у 2024 році навіть з грошей. ''Вовина тисяча'' стала обʼєктом обговорення, незадоволення і, звісно, жартів. 

Вовина тисяча
Вовина тисяча. Фото: соцмережі
Вовина тисяча
Жарт про тисячу від Зеленського. Фото: соцмережі

Не оминули українці увагою і бій Усика з Фʼюрі. Мережею ширилися меми і про зовнішній вигляд українського спортсмена, і про поразку його конкурента. 

бій Усика
Бій Усика з Фʼюрі. Фото: соцмережі
бій Усика
Жарти про бій Усика. Фото: соцмережі

І під кінець року здивував людей журналіст Дмитро Гордон. Він прогнозував закінчення війни 30 грудня. Цього не відбулося, але така заява перетворилася в мем.

Гордон заявив, що скоро в Україні закінчиться війна
Гордон спрогнозував кінець війни. Фото: соцмережі
Дмитро Гордон
Жарти про Гордона. Фото: соцмережі
Дмитро Гордон меми
Закінчення війни 30 грудня. Фото: соцмережі

Раніше Новини.LIVE зібрало меми, які створили як реакцію на дебати Дональда Трампа і Камали Гарріс. Найсмішніший із них — про пожирання котів, який став піснею. 

українці меми Валерій Залужний жарти вибори у США 2024

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14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

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