З чого сміялися українці — найкращі меми війни 2024 року

Меми 2024. Фото: з відкритих джерел

Рік добігає кінця, і гумор — точно не те, як українці опишуть своє життя останні 12 місяців. Однак підбивати підсумки року можна по-різному. І поруч зі страхом та болем від війни психіка українців вивозила це життя за допомогою жартів. Щоб не плакати, я сміялась, як писала класик.

Меми, які створили українці в 2024 році на фоні історичних подій — в підбірці Новини.LIVE.

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Новий 2024 рік "відсвяткували", в блекаутах українці продовжували свою боротьбу, і січень приніс шокуючу кадрову звістку — Валерія Залужного звільняють з посади головнокомандувача ЗСУ. Шок пережили, рішення обговорили з усіх екранів, а от соцмережі вибухнули мемами.

Мем про чутки щодо звільнення Залужного.

Фото: з відкритих джерел

Жарт про звільнення Залужного.

Фото: з відкритих джерел

Як в мережі реагували на звільнення Залужного. Фото: з відкритих джерел

Незвичними, але досить смішними, виявилися ситуації, в які потрапляли публічні люди. Наприклад, як закурив у прямому етері Дмитро Кулеба, або ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір розкритикувала свій зовнішній вигляд.

Микола Кулеба закурив у прямому етері.

Фото: з відкритих джерел

Мем про одяг ведучої 1+1. Фото: з відкритих джерел

Меми 2024 року. Фото: з відкритих джерел

Окремо варто виділити і жарти в суді, адже цьогоріч під слідство потрапив не один український політик. Коли вперше судили Миколу Тищенка, мережа вибухнула мемами про "караван лає, а собака йде".

Тищенко про караван. Фото: з відкритих джерел

Мемний вислів Тищенка на суді про караван і собаку. Фото: з відкритих джерел

Ще одна судова справа, яка не обійшлася без уваги зі сторони народу — обшуки в голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Те, з якою легкістю її чоловік прощався з мільйонами, лежачи на ліжку, — чи не найяскравіша мемна історія року.

Жарти про гроші голови МСЕК.

Фото: з відкритих джерел

Мем про чоловіка Тетяни Крупи.

Фото: з відкритих джерел

Хабарі Тетяни Крупи. Фото: з відкритих джерел

Вибори в Америці стали чи не головною подією осені 2024. І хоч вибір робили американці, спостерігав за цим увесь світ, і Україна зокрема, адже США відіграють величезну роль в ході війни. Тому без мемної уваги не залишився ні Трамп, ні Байден, ні Гарріс.

Жарт щодо перемоги Трампа на виборах.

Фото: з відкритих джерел

Як українці реагували на перемогу Трампа.

Фото: з відкритих джерел

Реакція соцмереж на перемогу Трампа на виборах у США. Фото: з відкритих джерел

Сміялися у 2024 році навіть з грошей. ''Вовина тисяча'' стала обʼєктом обговорення, незадоволення і, звісно, жартів.

Вовина тисяча. Фото: соцмережі

Жарт про тисячу від Зеленського. Фото: соцмережі

Не оминули українці увагою і бій Усика з Фʼюрі. Мережею ширилися меми і про зовнішній вигляд українського спортсмена, і про поразку його конкурента.

Бій Усика з Фʼюрі. Фото: соцмережі

Жарти про бій Усика. Фото: соцмережі

І під кінець року здивував людей журналіст Дмитро Гордон. Він прогнозував закінчення війни 30 грудня. Цього не відбулося, але така заява перетворилася в мем.

Гордон спрогнозував кінець війни. Фото: соцмережі

Жарти про Гордона. Фото: соцмережі

Закінчення війни 30 грудня. Фото: соцмережі

Раніше Новини.LIVE зібрало меми, які створили як реакцію на дебати Дональда Трампа і Камали Гарріс. Найсмішніший із них — про пожирання котів, який став піснею.