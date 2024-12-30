Дмитрий Гордон — сеть взорвалась мемами из-за заявлений журналиста

Война закончится — сеть разразилась мемами из-за слов Гордона
Украинский журналист Дмитрий Гордон 28 декабря заявил, что война в Украине может закончиться уже в этом году, ведь вот-вот состоится важная встреча, которая кардинально повлияет на ход боевых действий и "остановит горячую фазу войны". Из-за таких высказываний сеть взорвалась мемами.
Новини.LIVE собрали подборку самых ярких мемов о Дмитрии Гордоне.
Мемы о Гордоне
Гордон заявил, что уже сегодня, 30 декабря, "должна закончиться горячая фаза войны". Он утверждает, что вот-вот состоится важная встреча, которая кардинально повлияет на ход боевых действий.
Видео, где Гордон объясняет, почему завтра должна остановиться горячая фаза войны.— Ateo Breaking (@AteoBreaking) December 29, 2024
Верим? pic.twitter.com/bRMbksHWBV
После таких предсказаний журналиста украинцы начали насмехаться над ним, сравнивать с Алексеем Арестовичем и создавать мемы в социальных сетях, в частности в Х (Twitter).
Напомним, осенью этого года Дмитрий Гордон также был убежден, что война в Украине истечет к определенному сроку.
Читайте Новини.LIVE!