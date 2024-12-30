Дмитрий Гордон — сеть взорвалась мемами из-за заявлений журналиста

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Gordonua.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон 28 декабря заявил, что война в Украине может закончиться уже в этом году, ведь вот-вот состоится важная встреча, которая кардинально повлияет на ход боевых действий и "остановит горячую фазу войны". Из-за таких высказываний сеть взорвалась мемами.

Новини.LIVE собрали подборку самых ярких мемов о Дмитрии Гордоне.

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Гордон заявил, что уже сегодня, 30 декабря, "должна закончиться горячая фаза войны". Он утверждает, что вот-вот состоится важная встреча, которая кардинально повлияет на ход боевых действий.

Видео, где Гордон объясняет, почему завтра должна остановиться горячая фаза войны.



Верим? pic.twitter.com/bRMbksHWBV — Ateo Breaking (@AteoBreaking) December 29, 2024

После таких предсказаний журналиста украинцы начали насмехаться над ним, сравнивать с Алексеем Арестовичем и создавать мемы в социальных сетях, в частности в Х (Twitter).

Скриншот сообщения в Х

Мэм о Дмитрии Гордоне. Фото: скриншот

Скриншот сообщения в Х

Скриншот сообщения в Х

Скриншот сообщения в Х

Скриншот сообщения в Х

Скриншот сообщения в Х

Скриншот сообщения в Х

Скриншот сообщения в Х

Скриншот сообщения в Х

Напомним, осенью этого года Дмитрий Гордон также был убежден, что война в Украине истечет к определенному сроку.