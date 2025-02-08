Приватизация Укртелекома — Верховный суд поставил точку в семилетнем деле по активу Ахметова

Основатель System Capital Management (SCM) Ринат Ахметов. Фото: akhmetovfoundation.org

Верховный суд Украины после семи лет судебных разбирательств отказал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) в иске о расторжении приватизационного договора Укртелекома. Суды первой и апелляционной инстанции также поддержали компанию "ЕСУ".

Об этом сообщила пресс-служба System Capital Management (SCM) Рината Ахметова.

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Дело Укртелекома

В 2011 году ФГИУ продал 92,79% акций Укртелекома за 10,6 млрд гривен. Однако в 2017 году Фонд госимущества обратился в суд, заявив, что ООО "ЕСУ", которому досталась компания, не выполнило условия сделки.

В частности, речь шла о невыполнении инвестиционного обязательства в размере 450 млн долларов и несоответствии требованиям по созданию и передаче в госсобственность специализированной телекоммуникационной сети.

Суды первой и апелляционной инстанции поддержали компанию "ЕСУ", отклонив претензии ФГИУ. Верховный суд тоже отказал Фонду в удовлетворении кассационной жалобы.

SCM стала владельцем компании "ЕСУ" в 2013 году, то есть уже после приватизации Укртелекома. За это время группа инвестировала в развитие предприятия более $800 млн долларов, что позволило вывести его из убытков и превратить в стабильную и прибыльную компанию, которая обеспечивает важные телекоммуникационные услуги, в том числе для государственных органов и сектора безопасности.

"Укртелеком даже во время войны активно развивает современную оптическую сеть, которая уже достигает 80 тыс км волоконно-оптических кабелей, а это — два экватора нашей планеты. Создан собственный Security Operations Center (SOC, Ситуационный центр по кибербезопасности), который помогает выстоять и защититься от многочисленных кибератак врага", — говорится в сообщении компании.

Директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко отметила, что решение Верховного суда помогло избежать создания опасного правового прецедента и способствовало сохранению стабильности критически важной инфраструктуры в условиях войны.

"Мы продемонстрировали, каким должен быть подход к ответственному инвестированию в Украине. Создав современную, успешную и незаменимую во время войны компанию. Решение Верховного Суда не позволило создать опасный правовой прецедент, когда даже по формальным признакам может быть отменена любая приватизация. В интересах государства в военное время сохранять стабильность на предприятиях критической инфраструктуры", — сказала Емченко.

Сообщение System Capital Management в Facebook

Ранее мы писали, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов пожертвовал 225 млн евро на армию, пострадавших, беженцев и защитников "Азовстали". Также бизнесмен получил почетную статуэтку за сериал о футбольном клубе.