Приватизація Укртелекому — Верховний суд поставив крапку в семирічній справі щодо активу Ахметова

Верховний суд ухвалив рішення у справі про актив Ахметова
Верховний суд України після семи років судових розглядів відмовив Фонду державного майна України (ФДМУ) у позові про розірвання приватизаційного договору Укртелекому. Суди першої та апеляційної інстанції також підтримали компанію "ЕСУ".
Про це повідомила прес-служба System Capital Management (SCM) Ріната Ахметова.
Справа Укртелекому
У 2011 році ФДМУ продав 92,79% акцій Укртелекому за 10,6 млрд гривень. Проте у 2017 році Фонд держмайна звернувся до суду, заявивши, що ТОВ "ЕСУ", якому дісталася компанія, не виконало умови угоди.
Зокрема, йшлося про невиконання інвестиційного зобов’язання у розмірі 450 млн доларів та невідповідність вимогам щодо створення та передачі у держвласність спеціалізованої телекомунікаційної мережі.
Суди першої та апеляційної інстанції підтримали компанію "ЕСУ", відхиливши претензії ФДМУ. Верховний суд теж відмовив Фонду у задоволенні касаційної скарги.
SCM стала власником компанії "ЕСУ" у 2013 році, тобто вже після приватизації Укртелекому. За цей час група інвестувала у розвиток підприємства понад 800 млн доларів, що дозволило вивести його зі збитків та перетворити на стабільну й прибуткову компанію, яка забезпечує важливі телекомунікаційні послуги, зокрема для державних органів та сектору безпеки.
"Укртелеком навіть у час війни активно розбудовує сучасну оптичну мережу, яка вже сягає 80 тис км волоконно-оптичних кабелів, а це — два екватори нашої планети. Створено власний Security Operations Center (SOC, Ситуаційний центр з кібербезпеки), який допомагає вистояти і захиститися від численних кібератак ворога", — йдеться у повідомленні компанії.
Директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко зазначила, що рішення Верховного суду допомогло уникнути створення небезпечного правового прецеденту та сприяло збереженню стабільності критично важливої інфраструктури в умовах війни.
"Ми продемонстрували, яким має бути підхід до відповідального інвестування в Україні. Створивши сучасну, успішну і незамінну під час війни компанію. Рішення Верховного суду не дозволило створити небезпечний правовий прецедент, коли навіть за формальними ознаками може бути скасована будь-яка приватизація. В інтересах держави у військовий час зберігати стабільність на підприємствах критичної інфраструктури", — сказала Ємченко.
Раніше ми писали, що український бізнесмен Рінат Ахметов пожертвував 225 млн євро на армію, постраждалих, біженців та захисників "Азовсталі". Також бізнесмен отримав почесну статуетку за серіал про футбольний клуб.
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