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Верховний суд ухвалив рішення у справі про актив Ахметова

8 лютого 2025 17:44
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Приватизація Укртелекому — Верховний суд поставив крапку в семирічній справі щодо активу Ахметова
Засновник System Capital Management (SCM) Рінат Ахметов. Фото: akhmetovfoundation.org
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Верховний суд України після семи років судових розглядів відмовив Фонду державного майна України (ФДМУ) у позові про розірвання приватизаційного договору Укртелекому. Суди першої та апеляційної інстанції також підтримали компанію "ЕСУ".

Про це повідомила прес-служба System Capital Management (SCM) Ріната Ахметова.

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Справа Укртелекому

У 2011 році ФДМУ продав 92,79% акцій Укртелекому за 10,6 млрд гривень. Проте у 2017 році Фонд держмайна звернувся до суду, заявивши, що ТОВ "ЕСУ", якому дісталася компанія, не виконало умови угоди.

Зокрема, йшлося про невиконання інвестиційного зобов’язання у розмірі 450 млн доларів та невідповідність вимогам щодо створення та передачі у держвласність спеціалізованої телекомунікаційної мережі.

Суди першої та апеляційної інстанції підтримали компанію "ЕСУ", відхиливши претензії ФДМУ. Верховний суд теж відмовив Фонду у задоволенні касаційної скарги.

SCM стала власником компанії "ЕСУ" у 2013 році, тобто вже після приватизації Укртелекому. За цей час група інвестувала у розвиток підприємства понад 800 млн доларів, що дозволило вивести його зі збитків та перетворити на стабільну й прибуткову компанію, яка забезпечує важливі телекомунікаційні послуги, зокрема для державних органів та сектору безпеки.

"Укртелеком навіть у час війни активно розбудовує сучасну оптичну мережу, яка вже сягає 80 тис км волоконно-оптичних кабелів, а це два екватори нашої планети. Створено власний Security Operations Center (SOC, Ситуаційний центр з кібербезпеки), який допомагає вистояти і захиститися від численних кібератак ворога", — йдеться у повідомленні компанії.

Директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко зазначила, що рішення Верховного суду допомогло уникнути створення небезпечного правового прецеденту та сприяло збереженню стабільності критично важливої інфраструктури в умовах війни.

"Ми продемонстрували, яким має бути підхід до відповідального інвестування в Україні. Створивши сучасну, успішну і незамінну під час війни компанію. Рішення Верховного суду не дозволило створити небезпечний правовий прецедент, коли навіть за формальними ознаками може бути скасована будь-яка приватизація. В інтересах держави у військовий час зберігати стабільність на підприємствах критичної інфраструктури", — сказала Ємченко.

Укртелеком суд Рінат Ахметов
Повідомлення System Capital Management у Facebook

Раніше ми писали, що український бізнесмен Рінат Ахметов пожертвував 225 млн євро на армію, постраждалих, біженців та захисників "Азовсталі". Також бізнесмен отримав почесну статуетку за серіал про футбольний клуб.

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