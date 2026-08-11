Венгрия получила нового президента: парламент избрал Андраша Баку

Андраш Бака, новый президент Венгрии. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Парламент Венгрии избрал бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку новым президентом страны. Его кандидатуру поддержали депутаты правящей партии "Тиса", в то время как представители партии "Фидес" Виктора Орбана бойкотировали голосование.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Андраш Бака стал новым президентом Венгрии

Должность формального главы государства освободилась после того, как новый премьер-министр страны Петер Мадьяр добился отставки экс-президента Тамаша Шуйока, близкого к бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Срок полномочий Шуйока был сокращен после принятия поправки к Конституции.

Бака занял этот пост при поддержке правящей партии "Тиса", которая пришла к власти после парламентских выборов в апреле. Депутаты "Фидес" не принимали участия в голосовании, выступив против смены главы государства и назвав назначение Баки нелегитимным.

После избрания Бака принес присягу и выступил в парламенте. В своей речи он раскритиковал систему управления, сформированную во времена экс-премьера Виктора Орбана, заявив о чрезмерной концентрации власти и недостаточной системе сдержек и противовесов. В то же время новый президент призвал не превращать смену власти в политическую месть.

Почему избрание Баки имеет символическое значение

Назначение Андраша Баки имеет особый политический контекст. В 2009 году парламент избрал его председателем Верховного суда Венгрии, однако он досрочно покинул пост после судебной реформы, проведенной правительством Виктора Орбана.

В рамках реорганизации судебной системы Верховный суд был заменен на Курию, а полномочия Баки были прекращены до истечения установленного срока. Позже Европейский суд по правам человека установил, что Венгрия нарушила его права при досрочном прекращении полномочий.

Таким образом, возвращение Баки на высокий государственный пост стало символическим шагом новой власти, заявляющей о намерении демонтировать политическую систему, сформированную при Орбане.

Что происходит в Венгрии после победы "Тисы"

В апреле 2026 года партия Петера Мадяра "Тиса" одержала убедительную победу на парламентских выборах и получила 141 из 199 мест в парламенте. Это положило конец 16-летнему периоду пребывания Виктора Орбана у власти.

Новая власть пообещала восстановить демократические институты и укрепить систему сдержек и противовесов. Президентская должность в Венгрии носит преимущественно церемониальный характер, однако правительство Мадяра стремится придать ей более значимую роль в защите демократических механизмов и единства общества.

Срок пребывания Баки в должности ограничен пятью годами или моментом вступления в силу новой конституции — в зависимости от того, какое событие наступит раньше. В то же время, согласно конституционной процедуре, он официально вступит в должность после завершения установленного переходного периода.

Новини.LIVE писали, что Венгрия стала единственной страной ЕС, которая не поддержала важный шаг на пути Украины и Молдовы к вступлению в Евросоюз. Речь идет об открытии следующих переговорных кластеров, решение по которым требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов.

Новини.LIVE сообщали, что Петер Мадьяр официально приступил к исполнению обязанностей премьер-министра Венгрии после принесения присяги. В своей первой речи на посту он заявил, что венгры продемонстрировали беспрецедентную поддержку политических изменений. Мадьяр также подчеркнул, что планирует использовать парламентское большинство для демонтажа системы, сформированной при Викторе Орбане.