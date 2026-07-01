Важный шаг: Зеленский о создании Украинского национального пантеона

Срочная новость

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Благодарен всем парламентариям, поддержавшим законопроект об Украинском национальном пантеоне. Это важный шаг. И важен он не только в контексте нашей истории и чествования украинцами именно своих героев, но и в контексте создания основ для долгосрочного общественного единства в будущем. Это возможно тогда, когда решения нашего государства основаны на признании реальности — тех, кого люди действительно чтят, тех, кто внес поистине исторический вклад в защиту, развитие и укрепление Украины, её субъектности, независимости и славы. Ожидаю законопроект для безотлагательного подписания.

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