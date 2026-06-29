В Запорожье БПЛА попал в маршрутку: есть раненые и погибшие

Поврежденный маршрутный автобус. Фото: Запорожская ОГА

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Запорожье российские войска атаковали маршрутное такси с помощью беспилотника. В результате удара есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации, передает Новини.LIVE.

В городе работают экстренные службы

По уточнённым данным, в результате атаки погибли два человека. Число пострадавших возросло до шести, среди них — ребёнок.

Заявление Ивана Федорова. Скриншот: Иван Федоров/Telegram

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий удара и уточнение информации о пострадавших.

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Запорожская ОГА

Новини.LIVE сообщали, что 28 июня российские войска нанесли несколько авиационных ударов по Запорожью. В результате атаки погибли два человека, ещё 17 получили ранения. Спасатели смогли извлечь из-под завалов разрушенного дома женщину и ребенка.

Новини.LIVE информировали, что 27 июня в результате ночной российской атаки на Запорожье число пострадавших увеличилось до девяти человек. В городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и учебных заведений.