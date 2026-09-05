На Закарпатье двое военных за 14 тысяч евро переправляли мужчину через границу

Задержание фигуранта. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Государственной пограничной службой, Управлением внутренней безопасности Вооруженных Сил и Службой безопасности Украины разоблачили двух военнослужащих в Закарпатье, которые организовали схему незаконной переправки военнообязанного за границу вне пункта пропуска. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Новини.LIVE.

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Военные помогали военнообязанному пересечь границу

За организацию незаконной переправки фигуранты хотели получить 14 тысяч евро. Из этой суммы 12 тысяч евро составляла оплата за пересечение границы, еще 2 тысячи — за перевозку мужчины из Винницкой области в Закарпатье.

Правоохранители. Фото: ГБР

Подозреваемый уже перечислил 2,3 тысячи долларов на криптокошелек. Остальную часть денег он должен был отдать после того, как сядет в транспортное средство.

"Военнослужащие перевозили "клиента" на служебном автомобиле, но вблизи одного из контрольных постов Закарпатской области их остановили и разоблачили пограничники", — говорится в сообщении.

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Двум военным объявлено подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействии ее совершению по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сарненскую окружную прокуратуру, в Ровенской области судили мужчину, который содействовал незаконной переправке военнообязанных за границу. Ему назначили восемь лет лишения свободы.

Ранее правоохранители задержали бывшего народного депутата, организовавшего схему уклонения от мобилизации. Для реализации этой схемы он планировал использовать личные связи в медицинских учреждениях Николаевской области.