На Закарпатті двоє військових за 14 тисяч євро переправляли чоловіка через кордон

Затримання фігуранта. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань разом із Державної прикордонною службою, Управлінням внутрішньої безпеки Збройних Сил та Службою безпекою України викрили двох військових на Закарпатті, які організували схему незаконного переправлення військовозобовʼязаного за кордон поза пунктом пропуску. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

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Військові допомагали військовозобов'язаному перетнути кордон

За організацію незаконного переправлення фігуранти хотіли отримати 14 тисяч євро. Із цієї суми 12 тисяч євро становила оплата за перетин кордону, ще 2 тисячі за перевезення чоловіка з Вінницької області до Закарпаття.

Правоохоронці. Фото: ДБР

Підозрюваний уже переказав 2,3 тисячі доларів на криптогаманець. Іншу частину грошей він мав віддати після того, як сів би в транспортний засіб.

"Військовослужбовці перевозили "клієнта" на службовому автомобілі, але поблизу одного з контрольних постів Закарпатської області їх зупинили та викрили прикордонники", — йдеться у повідомленні.

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Двом військовим оголошено підозри в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років. Наразі досудове розслідування продовжується.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сарненську окружну прокуратуру, на Рівненщині судили чоловіка, який сприяв незаконному переправленню військовозобовʼязаних за кордон. Йому призначили вісім років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці затримали екснардепа, який організував схему ухилення від мобілізації. Для реалізації оборудки він планував використати особисті звʼязки в медустановах Миколаївської області.