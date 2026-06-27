В Волгограде атаковали предприятие, производящее установки для "Искандеров"

Пожар в Волгограде после атаки. Фото: Exilenova+

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В ночь на 27 июня в российском Волгограде раздались взрывы во время авиаудара. Под удар мог попасть оборонный завод "Титан-Баррикады", производящий вооружение для армии РФ.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

Подробности атаки на Волгоград

В ночь на 27 июня российские Telegram-каналы сообщили о серии взрывов в Волгограде. Местные жители публиковали кадры пожара, а в регионе объявили ракетную тревогу.

Дым после атаки на РФ. Фото: Supernova+

Из-за атаки временно приостановил работу аэропорт Волгограда. В то же время в сети начала распространяться информация о возможном поражении одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

По информации OSINT-сообществ, после анализа опубликованых видео было установлено, что дым поднимался над территорией завода "Титан-Баррикады". Это одно из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, где производят пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М". После начала полномасштабной войны завод находится под международными санкциями.

Задымление после атаки в Волгограде. Фото: Supernova+

Также соучредитель оборонной компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео взрывов в Волгограде, отметив, что город "встречает сезонную миграцию "Фламинго" из Украины", намекнув на возможное применение одноименных ракет.

Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что регион подвергся атаке. По его словам, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе Волгограда. Он заявил, что очаги возгорания удалось оперативно ликвидировать. Кроме того, российский чиновник сообщил о 10 пострадавших, однако не уточнил характер полученных ими травм и не назвал предприятие, подвергшееся удару.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 июня в российских Чебоксарах вспыхнул пожар на территории оборонного предприятия "ВНИИР-Прогресс" после ракетного удара. Глава Чувашии сообщил о работе экстренных служб на месте инцидента и сборе информации о масштабах повреждений инфраструктуры и возможных пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 июня беспилотники атаковали Новомосковск в Тульской области России. Одной из главных целей удара стал химический комбинат "Азот" — одно из крупнейших предприятий химической промышленности РФ, которое, в частности, производит продукцию для нужд российского военно-промышленного комплекса.