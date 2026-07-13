В Ветеранском корпусе рассказали, как объединить бизнес и ветеранов

Ветераны войны. Иллюстративное фото: Минветеранов/Facebook

Государство должно содействовать сотрудничеству бизнеса, ветеранов и общественности в целях поддержки защитников после их возвращения к гражданской жизни. Для этого необходимо создать эффективные механизмы мотивации предпринимателей к участию в ветеранских проектах. В то же время основу ветеранского сообщества должны формировать сами ветераны.

Об этом в эфире День.LIVE заявил заместитель командира Ветеранского корпуса Олесь Мосенко (позывной "Барс").

Представитель Ветеранского корпуса об объединении бизнеса и ветеранов

Олесь Мосенко отметил, что государственная поддержка ветеранов должна основываться на взаимодействии власти, бизнеса и гражданского общества. Именно такой подход поможет эффективнее развивать ветеранские инициативы — от реабилитации военных до поддержки их семей и развития собственного дела после службы.

По его словам, соответствующие программы должны формироваться на государственном уровне и постепенно внедряться в каждой территориальной общине. В то же время государство должно создать для бизнеса стимулы, которые будут поощрять предпринимателей более активно участвовать в ветеранских социальных проектах.

В качестве примера успешного сотрудничества Мосенко привел менторские инициативы, в рамках которых опытные предприниматели помогают ветеранам открыть собственный бизнес, делятся знаниями и сопровождают их на первых этапах развития.

Читайте также:

"Уже есть положительные примеры наставничества, когда один бизнесмен берет под свое крыло одного-двух ветеранов, которые пытаются создать свой бизнес, и помогает им в этом. Поэтому государство должно подталкивать и бизнес, и ветеранов, и гражданское общество к объединению", — отметил Мосенко.

Отдельно заместитель командира Ветеранского корпуса подчеркнул, что сплоченное ветеранское сообщество должно формироваться прежде всего самими ветеранами. По его убеждению, именно принцип "равный равному" является основой эффективной взаимной поддержки людей, прошедших войну.

"Качественное ветеранское сообщество могут создать исключительно сами ветераны по принципу "равный равному". Государство должно помогать им объединяться, создавать условия, но само движение должно оставаться в руках тех, кто прошел войну", — пояснил заместитель командира Ветеранского корпуса Олесь Мосенко.

Новини.LIVEсообщали, что в Днепре открыли бесплатный спортивный комплекс для ветеранов, военнослужащих, их семей и всех желающих жителей города. В центре доступны пять направлений тренировок, а также реабилитационная поддержка для ветеранов. За первую неделю работы к спортивному комплексу уже присоединились более 30 военных.

Новини.LIVEтакже сообщали, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Украине расширяются программы поддержки ветеранского бизнеса. По его словам, всё больше ветеранов открывают собственное дело после возвращения с фронта и получают консультационную и юридическую поддержку.