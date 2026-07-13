В Верховную Раду поступило заявление об отставке Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Карина Приходько Редактор

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в отставку. В Верховную Раду поступило соответствующее заявление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Отставка Юлии Свириденко

Стефанчук сообщил, что в Раду поступило заявление об отставке Свириденко. По его словам, парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Европейскому Союзу. Желаю успехов в дальнейшей деятельности", — сказал председатель ВРУ.

Как писали Новини.LIVE, 12 июля Владимир Зеленский анонсировал "перезагрузку" Кабмина. Он предложил Юлии Свириденко новое направление работы.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, Свириденко может стать послом в США. Он отметил, что главный кандидат на пост премьера — Сергей Корецкий.

Однако, помимо Корецкого, на эту должность претендуют еще три человека. Со всеми ними президент провел встречи 12 июля.