В Вашингтоне открылась ярмарка в честь 250-летия независимости США

Ярмарка в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Вашингтоне на Национальной аллее стартовала Большая государственная американская ярмарка. Она посвящена 250-летию независимости США — дню, который будут отмечать 4 июля.

Что известно об этой ярмарке, рассказала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

В США стартовала ярмарка в честь годовщины независимости Соединенных Штатов

По словам Ульяны Бойчук, праздник развернулся в самом центре страны — между Капитолием и Белым домом. Эту ярмарку открыл лично президент США Дональд Трамп со своим вступительным словом, а также с пролетом американской военной авиации над Вашингтоном.

"Как раз когда выступал президент, в небе над Вашингтоном летали военные самолеты", — сказала журналистка Новини.LIVE.

Ярмарка в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Фото: Reuters

Организаторы, в свою очередь, подготовили в рамках ярмарки отдельные павильоны от каждого штата и ключевых министерств, колесо обозрения, ежевечерние концерты вживую, традиционное американское родео и многое другое.

Ярмарка в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Фото: Reuters

"Ярмарка организована таким образом, что здесь есть конструкции и площадки, где представлены разные штаты, и каждый штат представляет себя, рассказывает о том, что происходит в штате, как развивается бизнес и так далее. Вот там, чуть-чуть за моей спиной, есть такое колесо обозрения, на котором тоже можно покататься и увидеть Вашингтон... Выставка сама по себе разделена на несколько таких частей. Здесь есть секции... с министерствами. Министерство здравоохранения, Министерство войны, Министерство внутренней политики и т. д. Различные министерства тоже рассказывают о том, чем они занимаются. Чуть дальше есть такая же сцена, на которой каждый вечер проходят концерты", — рассказала Ульяна Бойчук.

Ярмарка в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Фото: Reuters

Кроме того, на ярмарке можно купить еду и даже фирменный мерч. В частности, цены на кепки начинаются от 20 долларов, а за памятную футболку придется отдать около 40–50 долларов.

В то же время ярмарка вызвала немало дискуссий. Некоторые журналисты отмечают, что посещаемость ярмарки не такая, как хотелось бы.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в посольстве Украины в Вашингтоне была представлена специальная почтовая марка FREEDOM 250, посвященная 250-летию независимости США и партнерству между украинским и американским народами.

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