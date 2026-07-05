В Вашингтоне c празднования Дня независимости эвакуируют людей из-за непогоды

Непогода в Вашингтоне. Фото иллюстративное: NYT

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Из-за опасных погодных условий в Вашингтоне 4 июля отменили фейерверки, приуроченные к Дню независимости США. Надвигаются шторм и гроза. Людей, участвовавших в праздничных мероприятиях, призвали эвакуироваться.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Freedom 250 Даниэль Альварес сообщает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Freedom 250/X

Что известно об эвакуации в Вашингтоне

"Безопасность наших гостей, артистов и персонала является нашим главным приоритетом... В связи с приближением шторма всех гостей призывают эвакуироваться с территории проведения мероприятия и найти временное укрытие в ближайших зданиях", — говорится в сообщении.



Переждать непогоду можно в зданиях Министерства торговли, Министерства образования, Министерства сельского хозяйства, Налоговой службы (IRS), здании "Голоса Америки" (VOA), Мемориала Томаса Джефферсона, Национальном музее американской истории, Национальном музее естествознания, Национальном музее афроамериканской истории и культуры, здании Рональда Рейгана.

Граждан призывают сохранять спокойствие, выполнять указания правоохранителей и персонала мероприятия, следить за обновлениями на официальных каналах Freedom 250

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 июля в США отмечают День независимости. Исполнилось 250 лет со дня отделения 13 штатов от Британской империи. Для американцев это национальный праздник.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу государства сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 4 июля позвонил Дональду Трампу. Он поздравил американского лидера с Днём независимости США и поблагодарил его за поддержку Украины. Кроме того, политики обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатические отношения.