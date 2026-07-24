В условиях постоянных обстрелов АЗС: прогноз касательно ситуации с топливом в Украине

Автомобиль на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Росіяни останнім часом активно знищують АЗС. Найбільше від ударів потерпають заправки на Лівобережжі України. Така ситуація призведе до того, що великі оператори частково перекладатимуть витрати на споживачів.

Про це в інтерв'ю ведучому Новини.LIVE Віталію Прудіусу повідомив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Прогноз щодо ситуації з пальним в Україні

За словами експерта, найбільший прибуток мережі АЗС отримували не на паливі, а на продажу товарів, послуг, тобто дохід приносили магазини, кафе та кав'ярні, які функціонували на території заправок. Якщо ж атаки цю інфраструктуру знищують, може функціонувати пересувна АЗС:

"Відкрили кран, налили бензину — і все, тобто жодної кави, жодних хот-догів... Обладнання може бути стаціонарним, але не буде такої кількості послуг, не буде оцих великих павільйонів, де все продаватимуть".

Олексій Кущ вважає, що в Лівобережній частині та на півдні України бізнес на АЗС буде збитковим — мережі АЗС компенсуватимуть це прибутками в областях, де немає таких активних влучань. Враховуючи ситуацію на світовому нафтовому ринку, ціна рухатиметься до ста гривень за літр. Щоправда, експерт додав, що восени використання палива частково скорочується — якщо не подорожчання вдасться уникнути у спекотний сезон, то й у холодну пору року воно буде навряд чи.

"Якщо до кінця літа вартість у сто гривень за літр не буде досягнута, то сподіваюся, що восени та взимку стабілізують ціни та позначку у сто гривень не перетнуть... Хоча для споживача це не матиме суттєвого впливу: якщо вам продають паливо по 99,9 гривні за літр, то не дуже велика втіха, що вам не продають за сто", — зазначив Олексій Кущ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на експерта з геоекономіки Олега Саркіца повідомляв, що ціна 90 гривень за літр пального не є межею. Можливе ще більше подорожчання. Таке станеться, якщо нафта зросте в ціні до 120–140 доларів за барель.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Богдана Кицака писав, коли знизяться ціни на пальне. Ситуація покращиться після врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Доки тапо м триває війна, очікувати більш бюджетних цінників на АЗС не варто.