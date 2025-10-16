Видео
Україна
Главная Новости дня В Украине второй раз за утро масштабная тревога — что произошло

В Украине второй раз за утро масштабная тревога — что произошло

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 06:24
Воздушная тревога в Украине 16 октября во второй раз из-за МиГ-31К
Российский истребитель МиГ-31. Фото: росСМИ

Воздушную тревогу в Украине объявили во второй раз прямо сейчас, утром 16 октября. Причиной сигнала снова стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". 

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Вторая масштабная тревога в Украине 16 октября утром

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслецка"", — говорится в сообщении в 06:19.

После этого военные зафиксировали ракету, которая летела через Харьковскую область в направлении Полтавы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Сейчас сигнал тревоги до сих пор по всей Украине.

Повітряна тривога в Україні 16 жовтня вдруге через МіГ-31К - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что около часа назад в Украине тоже была масштабная тревога. Причиной сигнала тоже был взлет МиГ-31К.

Также мы писали, что на фоне ракетной атаки звуки взрывов были слышны по меньшей мере в Харькове, Кропивницком и Полтаве.

обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар МиГ-31К
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
