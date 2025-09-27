Украине может не хватить газа на зиму — какие запасы

Работник газовой станции. Фото: facebook.com/gas.tso.ua

Этой зимой в Украине может произойти существенный дефицит газа. Природного топлива может не хватить даже для теплой зимы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Дефицит газа в Украине

По словам Попенко, объем газа, который Украина будет иметь в хранилищах 1 ноября, может быть недостаточным даже для теплой зимы.

"На сегодня у нас есть в планах на 1 ноября 13,2 млрд кубометров газа. Половину как минимум, средств на закупку этого газа мы взяли у Норвежского фонда. Мы взяли средства 500 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития, и украинских банков. Но 13,2 млрд это очень мало, это на очень теплую зиму", — отметил председатель Союза.

Кроме того, есть риск усиления обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России. Несмотря на закупку средств противовоздушной обороны, защитить объекты на 100% не удается.

"То, что мы могли закупить по противовоздушной обороне, мы привезли. Ее много, но покрыть всю территорию, генерации, распределительные узлы физически невозможно", — сказал Попенко.

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк оценил готовность Украины к новому отопительному сезону.

А ранее народный депутат Виктория Гриб предупредила, что многие населенные пункты могут не начать отопительный сезон вовремя из-за отсутствия государственных компенсаций и значительных долгов за газ и электроэнергию.