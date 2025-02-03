Двойное гражданство в Украине — что изменит его введение

Женщина держит в руках два паспорта. Фото: Depositphotos

Украинская власть хочет ввести множественное гражданство. Глава государства уже не раз вносил соответствующие законопроекты в Верховную Раду. За один из них депутаты проголосовали в декабре прошлого года — его приняли в первом чтении. Такая инициатива Зеленского вызвала оживленные дискуссии среди сторонников и противников нововведений.

О том, какие последствия может иметь введение двойного гражданства в Украине, говорится в материале BBC.

Читайте также:

Получение гражданства по упрощенной процедуре

В большинстве законопроект, который приняла Рада в первом чтении, касается приобретения украинского гражданства. В частности, определены требования к иностранцам, которые хотят это сделать.

Кроме того, в законопроекте говорится о получении гражданства по упрощенной процедуре, а именно, подав специальную декларацию. В таком документе иностранец признает себя гражданином Украины и может уберечь свое первое гражданство.

Упрощенная процедура, вероятно, будет доступна для граждан определенных стран. Пока неизвестно, о каких именно государствах идет речь, однако, скорее всего, такую возможность получат представители стран-членов Евросоюза, Японии, Великобритании, Израиля, США, Канады, Австралии. Исключат из списка Россию и страны, которые ее поддерживают.

Получение гражданства по особой процедуре не будет предусматривать подтверждение уровня владения украинским языком и сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины. Изучить язык нужно будет в течение трех лет с момента приобретения гражданства Украины.

Чем может навредить упрощенная процедура получения гражданства

Многие политики и эксперты выразили обеспокоенность тем, что получить гражданство Украины смогут люди, которые не причастны к делам государства и не понимают всех процессов, которые происходят в нашей стране. Это вызывает волнение, поскольку такие люди вместе с гражданством получат право на голосование, получение определенных льгот или услуг и тому подобное. При этом им необязательно даже приезжать в Украину, чтобы подать заявку на получение гражданства.

"Двойное гражданство предоставляет политические права, в том числе избирательное право, что создает угрозу национальной безопасности! Это умножает количество населения, которое понятия не имеет об Украине, но получит избирательное право", — высказалась народный депутат Ирина Геращенко.

Кроме того, директор Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко отметил, что хотя России в списке упрощенной процедуры не будет, такое ограничение можно будет обжаловать в Европейском суде по правам человека. Это, по его мнению, может нести угрозу для Украины.

"Очень большая вероятность, что они будут признаны неправовыми, потому что это может быть трактовано как дискриминация. И тогда Украине придется вносить изменения в законодательство", — отметил он.

Возможность для украинцев не отказываться от гражданства

Среди прочего законопроект также предусматривает возможность украинцев получать гражданство других стран, при этом не отказываясь от нашего. Перечень таких стран также ограничат.

Власти аргументируют это тем, что такой шаг сможет обеспечить возвращение в страну людей, которые выехали из-за войны. Ведь если они захотят получить гражданство другого государства, то смогут не отказываться от украинского, как это есть сейчас.

С таким мнением соглашаются не все. Некоторые эксперты считают, что такая возможность наоборот уменьшит мотивацию людей возвращаться в Украину.

"Я убежден, что будет с точностью до наоборот - двойное гражданство упростит получение всех прав в той стране, а это значит, что Украина потеряет своих людей окончательно. Формальное сохранение украинского паспорта ничего не будет означать", — отмечает правовед Игорь Колиушко в интервью BBC Украина.

Кроме того, по словам эксперта, после такого нововведения Украина не сможет контролировать граждан относительно, например, воинского учета. Также, как убежден Колиушко, второе гражданство смогут использоваться для избежания налогообложения.

Потеря украинского гражданства

Также законопроект предусматривает, что из-за добровольного получения паспорта страны, которая не войдет в правительственный список, человек потеряет украинское гражданство. Это направлено на защиту национальной безопасности.

Такая норма будет касаться тех, кто получил, например, российские паспорта в Крыму или на других оккупированных территориях Украины. Таких людей могут лишить украинского гражданства.

Но даже вокруг этого вопроса идут споры из-за понятия "добровольности". Это связано с тем, что россияне заставляют людей на оккупированных территориях получать их паспорта. Сейчас известно, что практически все взрослое население Крыма имеет российские паспорта. Сколько из них делали это вынужденно, а сколько из-за приверженности к России, неизвестно.

Напомним, в Европейском Союзе есть определенные условия для получения гражданства. Часто на оформление паспорта приходится ждать годы. Правда, есть система, которая может помочь ускорить процесс.

Украинцы, которые имеют еще и паспорт другого государства, могут столкнуться с проблемой при выезде за границу во время действия военного положения. Это связано с тем, что такие люди все равно остаются гражданами Украины.