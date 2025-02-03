Подвійне громадянство в Україні — що змінить його запровадження

Жінка тримає в руках два паспорти. Фото: Depositphotos

Українська влада має на меті запровадити множинне громадянство. Глава держави вже не раз вносив відповідні законопроєкти до Верховної Ради. За один з них депутати проголосували у грудні минулого року — його прийняли в першому читанні. Така ініціатива Зеленського викликала жваві дискусії серед прибічників та противників нововведень.

Про те, які наслідки може мати запровадження подвійного громадянства в Україні, йдеться у матеріалі BBC.

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Отримання громадянства за спрощеною процедурою

В більшості законопроєкт, який прийняла Рада в першому читанні, стосується набуття українського громадянства. Зокрема, визначено вимоги до іноземців, які хочуть це зробити.

Крім того, в законопроєкті йдеться про отримання громадянства за спрощеною процедурою, а саме, подавши спеціальну декларацію. В такому документі іноземець визнає себе громадянином України й може зберегти своє перше громадянство.

Спрощена процедура, ймовірно, буде доступна для громадян певних країн. Наразі не відомо, про які саме держави йдеться, однак, швидше за все, таку можливість отримають представники країн-членів Євросоюзу, Японії, Британії, Ізраїлю, США, Канади, Австралії. Виключать зі списку Росію та країни, які її підтримують.

Отримання громадянства за особливою процедурою не буде передбачати засвідчення рівня володіння українською мовою та складання іспитів з основ Конституції та історії України. Вивчити мову потрібно буде протягом трьох років з моменту набуття громадянства України.

Чим може зашкодити спрощена процедура отримання громадянства

Чимало політиків та експертів висловили занепокоєння тим, що отримати громадянство України зможуть люди, які недотичні до справ держави та не розуміють усіх процесів, які відбуваються в нашій країні. Це викликає хвилювання, оскільки такі люди разом з громадянством отримають право на голосування, отримання певних пільг чи послуг тощо. При цьому їм не обов'язково навіть приїжджати в Україну, аби подати заявку на отримання громадянства.

"Подвійне громадянство надає політичні права, у тому числі виборче право, що створює загрозу національній безпеці! Це множить кількість населення, яке уявлення не має про Україну, але отримає виборче право", — висловилась народна депутатка Ірина Геращенко.

Крім того, директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначив, що хоч Росії у списку спрощеної процедури не буде, таке обмеження можна буде оскаржити в Європейському суді з прав людини. Це, на його думку, може нести загрозу для України.

"Дуже велика ймовірність, що вони будуть визнані неправовими, бо це може бути потрактовано як дискримінація. І тоді Україні доведеться вносити зміни у законодавство", — зазначив він.

Можливість для українців не відмовлятись від громадянства

Серед іншого законопроєкт також передбачає можливість українців отримувати громадянство інших країн, при цьому не відмовляючись від нашого. Перелік таких країн також обмежать.

Влада аргументує це тим, що такий крок зможе забезпечити повернення в країну людей, які виїхали через війну. Адже якщо вони захочуть отримати громадянство іншої держави, то зможуть не відмовлятись від українського, як це є зараз.

З такою думкою погоджуються не всі. Дехто з експертів вважає, що така можливість навпаки зменшить мотивацію людей повертатись в Україну.

"Я переконаний, що буде з точністю до навпаки — подвійне громадянство спростить отримання усіх прав у тій країні, а це означає, що Україна втратить своїх людей остаточно. Формальне збереження українського паспорта нічого не означатиме", — зазначає правознавець Ігор Коліушко в інтерв'ю BBC Україна.

Крім того, за словами експерта, після такого нововведення Україна не зможе контролювати громадян щодо, наприклад, військового обліку. Також, як переконаний Коліушко, друге громадянство зможуть використовуватися для уникнення оподаткування.

Втрата українського громадянства

Також законопроєкт передбачає, що через добровільне отримання паспорта країни, яка не увійде в урядовий список, людина втратить українське громадянство. Це спрямовано на захист національної безпеки.

Така норма буде стосуватись тих, хто отримав, наприклад, російські паспорти у Криму чи на інших окупованих територіях України. Таких людей можуть позбавити українського громадянства.

Та навіть навколо цього питання точаться суперечки через поняття "добровільності". Це пов'язано з тим, що росіяни змушують людей на окупованих територіях отримувати їхні паспорти. Наразі відомо, що практично усе доросле населення Криму має російські паспорти. Скільки з них робили це вимушено, а скільки через прихильність до Росії, невідомо.

Нагадаємо, в Європейському Союзі є певні умови для отримання громадянства. Часто на оформлення паспорта доводиться чекати роками. Щоправда, є система, яка може допомогти прискорити процес.

Українці, які мають ще й паспорт іншої держави, можуть зіткнутись з проблемою під час виїзду за кордон під час дії воєнного стану. Це пов'язано з тим, що такі люди все одно залишаються громадянами України.